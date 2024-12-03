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Баскетбол Спорт

В Самарской области создадут новый баскетбольный клуб

САМАРА. 3 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Правительство Самарской области запланировало создание собственного баскетбольного клуба. Уже подготовлен проект постановления об этом.

Фото: © РИА Новости / Владимир Песня

Согласно документу, баскетбольный клуб будет называться "Самара", то есть также как существующий. Это будет автономная некоммерческая организация (АНО).

"АНО не будет являться правопреемником действующего баскетбольного клуба. В основную команду будет принят новый главный тренер. Игроков будут набирать из воспитанников самарского баскетбола. Для усиления команды будут привлечены спортсмены из других клубов", — говорится в пояснительной записке.

Минспорта планирует, что новый баскетбольный клуб будет принимать участие в чемпионате России среди команд Единой лиги ВТБ в сезоне 2025–2026 годов.

Действующий клуб пока продолжает работать. Губернатор Вячеслав Федорищев сообщил об изменении ситуации с финансированием клуба. По его словам, ряд спонсоров по разным причинам приняли решение прекратить поддержку команды. Из-за финансовых проблем команду уже покинули несколько игроков-американцев.

Областные власти планировали оказать поддержку клубу и подыскать новых спонсоров.

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Последние комментарии

Андрей Куропаткин 13:05 В Самарской области создадут новый баскетбольный клуб

Что то подсказывает, что клуб будет неконкурентен. Второй Минск, который проигрывал 29 игр из 30.

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почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???

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