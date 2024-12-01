Вячеслав Федорищев: "Правительство региона будет и дальше поддерживать клуб"

В воскресенье, 1 декабря, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев посетил матч БК "Самара".
"Сегодня с супругой болели за нашу баскетбольную команду "Самара" в гостевом матче чемпионата Единой лиги ВТБ с ЦСКА, - пишет глава региона в своем Телеграм-канале. - Отличная игра, равная борьба с титулованным соперником, но в концовке не хватило сил. Уступили со счетом 77:97".
После матча Федорищев встретился с командой и тренерским штабом. "С учетом изменения ситуации с финансированием клуба и различных слухов обсудили будущее БК "Самара". Ряд спонсоров по разным причинам приняли решение прекратить поддержку команды. Но правительство региона будет и дальше поддерживать клуб. Найдем ему новых, по-настоящему надежных партнеров. "Самара" будет финансово устойчивой. Все текущие проблемы, которые накопились с прошлого года, решим", - резюмирует губернатор.
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Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит
Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка
Всё очень правильно, лишь бы не закрутили и зарплату вовремя увеличили.
Лапушкиной наплевать на благоустройство города, обойдите район департамента по благоустройству города и все будет ясно!