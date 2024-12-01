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Губернатор Власть и политика

Вячеслав Федорищев: "Правительство региона будет и дальше поддерживать клуб"

МОСКВА. 1 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 1 декабря, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев посетил матч БК "Самара".

"Сегодня с супругой болели за нашу баскетбольную команду "Самара" в гостевом матче чемпионата Единой лиги ВТБ с ЦСКА, - пишет глава региона в своем Телеграм-канале. - Отличная игра, равная борьба с титулованным соперником, но в концовке не хватило сил. Уступили со счетом 77:97". 

После матча Федорищев встретился с командой и тренерским штабом. "С учетом изменения ситуации с финансированием клуба и различных слухов обсудили будущее БК "Самара". Ряд спонсоров по разным причинам приняли решение прекратить поддержку команды. Но правительство региона будет и дальше  поддерживать клуб. Найдем ему новых, по-настоящему надежных  партнеров. "Самара" будет финансово устойчивой. Все текущие проблемы, которые накопились с прошлого года, решим", - резюмирует губернатор.

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