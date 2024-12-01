БК "Самара" проиграл ЦСКА - 77:97

"Самара" в Москве уступила ЦСКА в матче Единой Лиги ВТБ — 77:97.

Попадания Ильи Попова и Хейдена Далтона позволили самарцам без малейшей робости начать матч: 6:5 после пары сыгранных минут. Впрочем, хозяева быстро прибрали инициативу к свои рукам, начав убегать вперед: 15:25 после стартового периода, "-12" для нашей команды на старте второго. Но Илья Попов и Брендан Адамс вернули гостей в игру. И пусть ЦСКА еще вернул себе ненадолго 12-очковый задел, усилиями разыгравшегося Антона Карданахишвили (треха, проход, точные штрафные — полное комбо за несколько минут) "Самара" держалась неподалеку, а сумасшедший баззер от Андрея Сопина к большому перерыву и вовсе свел разницу к минимуму: 41:43.

Но и это было еще не все! Сразу после перерыва Попов и Адамс счет сравняли, а Глеб Голдырев дальним попаданием впервые вывел самарцев вперед: 48:45! Удерживая пойманный ритм, к середине третьего периода Александр Гудумак и Иван Пынько довели преимущество до76 очков (58:51). Но ЦСКА не был бы самим собой, если бы не умел включаться в нужный момент: одним рывком москвичи вернули себе лидерство (60:63 перед заключительной четвертью). Попов и Адамс продолжили набирать очки и в четвертом периоде, но ЦСКА уже было не остановить. Выдав четырехминутный рывок 17:3, москвичи практически решили судьбу матча: 69:86 за три минуты до сирены.

Следующий матч самарцы проведут 5 декабря на своей площадке против "Локомотива-Кубань".