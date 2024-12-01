16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
БК "Самара" проиграл ЦСКА - 77:97 Баскетбольная "Самара" на выезде обыграла "Астану" Баскетбольная "Самара" вышла в четвертьфинал Кубка России Баскетбольная "Самара" переиграла московский МБА-МАИ БК "Самара" проиграл УНИКСу

Баскетбол Спорт

БК "Самара" проиграл ЦСКА - 77:97

МОСКВА. 1 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 38
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

"Самара" в Москве уступила ЦСКА в матче Единой Лиги ВТБ — 77:97.

Фото: пресс-служба БК "Самара"

Попадания Ильи Попова и Хейдена Далтона позволили самарцам без малейшей робости начать матч: 6:5 после пары сыгранных минут. Впрочем, хозяева быстро прибрали инициативу к свои рукам, начав убегать вперед: 15:25 после стартового периода, "-12" для нашей команды на старте второго. Но Илья Попов и Брендан Адамс вернули гостей в игру. И пусть ЦСКА еще вернул себе ненадолго 12-очковый задел, усилиями разыгравшегося Антона Карданахишвили (треха, проход, точные штрафные — полное комбо за несколько минут) "Самара" держалась неподалеку, а сумасшедший баззер от Андрея Сопина к большому перерыву и вовсе свел разницу к минимуму: 41:43.

Но и это было еще не все! Сразу после перерыва Попов и Адамс счет сравняли, а Глеб Голдырев дальним попаданием впервые вывел самарцев вперед: 48:45! Удерживая пойманный ритм, к середине третьего периода Александр Гудумак и Иван Пынько довели преимущество до76 очков (58:51). Но ЦСКА не был бы самим собой, если бы не умел включаться в нужный момент: одним рывком москвичи вернули себе лидерство (60:63 перед заключительной четвертью). Попов и Адамс продолжили набирать очки и в четвертом периоде, но ЦСКА уже было не остановить. Выдав четырехминутный рывок 17:3, москвичи практически решили судьбу матча: 69:86 за три минуты до сирены.

Следующий матч самарцы проведут 5 декабря на своей площадке против "Локомотива-Кубань".

Гид потребителя

Последние комментарии

имярек имярек 12 октября 2015 11:18 БК "Самара" подписал двух форвардов

почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???

Иванов Александр 12 апреля 2015 16:53 БК "Самара-СГЭУ" выиграл регулярный чемпионат Суперлиги

Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.

Иванов Александр 12 апреля 2015 16:51 "Красные Крылья" дома проиграли "Локомотиву-Кубани"

Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?

Женя К 29 апреля 2014 08:34 Баскетболисты "Красных Крыльев" провели мастер-класс

Молодцы! Красные крылья так держать!

Женя К 26 апреля 2014 12:59 Баскетболисты "Самары-СГЭУ" уступили команде "АлтайБаскет" - 93:99

Домашние стены помогают всегда.

Фото на сайте

На турнире Samara Open определились победители в младшей возрастной группе

На турнире Samara Open определились победители в младшей возрастной группе

БК "Самара" принимал "Спартак-Приморье"

БК "Самара" принимал "Спартак-Приморье"

Лидер турнира "Самара" уступила "Спартаку-Приморье" — 69:77

Лидер турнира "Самара" уступила "Спартаку-Приморье" — 69:77

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5