16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
БК "Самара" и форвард Данила Походяев продлили контракт Стали известны соперники БК "Самара" в Кубке России Сформирован тренерский штаб Единой Лиги ВТБ Главным тренером БК "Самара" стал Милош Павичевич Команда девушек из Самарской области завоевала "золото" Суперфинала турнира ПФО по баскетболу 3×3

Баскетбол Спорт

БК "Самара" и форвард Данила Походяев продлили контракт

САМАРА. 28 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 88
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Баскетбольный клуб "Самара" и форвард Данила Походяев заключили новое соглашение, рассчитанное на сезон-2026/2027.

25-летний баскетболист пополнил состав самарского клуба перед сезоном-2025/2026. В Единой Лиге ВТБ Данила провел за "Самару" 29 матчей, в которых 12 раз выходил на площадку в стартовой пятерке. Его средние показатели — 10,6 очков, 4,4 подбора, 0,7 передач и 0,4 перехвата.

"Данила в прошлом сезоне стал одним из наиболее стабильных и в то же время заметно прогрессирующих игроков команды. Его игра нравилась болельщикам, а сам Данила искренне полюбил Самару. При такой сумме факторов нет никаких сомнений, что Походяев должен был остаться с нами на следующий сезон. Очень рад, что все именно так и произошло. Желаем Даниле в новом сезоне расти вместе с нашей командой!", - резюмировал спортивный директор баскетбольного клуба "Самара" Андрей Федоров. 

Гид потребителя

Последние комментарии

Андрей Куропаткин 03 декабря 2024 13:05 В Самарской области создадут новый баскетбольный клуб

Что то подсказывает, что клуб будет неконкурентен. Второй Минск, который проигрывал 29 игр из 30.

имярек имярек 12 октября 2015 11:18 БК "Самара" подписал двух форвардов

почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???

Иванов Александр 12 апреля 2015 16:53 БК "Самара-СГЭУ" выиграл регулярный чемпионат Суперлиги

Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.

Иванов Александр 12 апреля 2015 16:51 "Красные Крылья" дома проиграли "Локомотиву-Кубани"

Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?

Женя К 29 апреля 2014 08:34 Баскетболисты "Красных Крыльев" провели мастер-класс

Молодцы! Красные крылья так держать!

Фото на сайте

В Самаре прошел турнир памяти Игоря Ципеля

В Самаре прошел турнир памяти Игоря Ципеля

На турнире Samara Open определились победители в младшей возрастной группе

На турнире Samara Open определились победители в младшей возрастной группе

БК "Самара" принимал "Спартак-Приморье"

БК "Самара" принимал "Спартак-Приморье"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2