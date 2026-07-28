БК "Самара" и форвард Данила Походяев продлили контракт

Баскетбольный клуб "Самара" и форвард Данила Походяев заключили новое соглашение, рассчитанное на сезон-2026/2027.

25-летний баскетболист пополнил состав самарского клуба перед сезоном-2025/2026. В Единой Лиге ВТБ Данила провел за "Самару" 29 матчей, в которых 12 раз выходил на площадку в стартовой пятерке. Его средние показатели — 10,6 очков, 4,4 подбора, 0,7 передач и 0,4 перехвата.

"Данила в прошлом сезоне стал одним из наиболее стабильных и в то же время заметно прогрессирующих игроков команды. Его игра нравилась болельщикам, а сам Данила искренне полюбил Самару. При такой сумме факторов нет никаких сомнений, что Походяев должен был остаться с нами на следующий сезон. Очень рад, что все именно так и произошло. Желаем Даниле в новом сезоне расти вместе с нашей командой!", - резюмировал спортивный директор баскетбольного клуба "Самара" Андрей Федоров.