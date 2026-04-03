В Самаре прошел турнир памяти Игоря Ципеля

В субботу, 28 марта, в самарском спорткомплексе "Локомотив" прошел баскетбольный турнир памяти тренера Игоря Ципеля среди юниорских команд 2014–2015 годов рождения.

"Хочу всех поблагодарить за участие в турнире памяти заслуженного тренера Игоря Абрамовича Ципеля. Молодежи желаю хорошей игры. Учитесь у ветеранов, все у вас впереди. Игорь Абрамович был очень требовательным тренером, любившим дисциплину. Выступал на многих турнирах, связанных с "Локомотивом". Только добрые слова могу сказать. Он был грамотным, веселым, любил стихи. Спасибо воспитанникам, организовавшим этот турнир, который проводится не первый год. Пусть победит сильнейший", — сказал в приветственном слове президент Федерации баскетбола Самарской области Игорь Бочкарев.

В матче памяти сыграли уже взрослые воспитанники Игоря Ципеля. Со счетом 44:30 в матче ветеранов победу одержала команда "белых".

По итогам матча "Волга Ньюс" пообщалась с лучшим игроком в составе "белых" Никитой Золиным.

"Турнир памяти Игоря Абрамовича Ципеля стал значимым событием для баскетбольного сообщества Самарской области и еще раз подтвердил важность сохранения традиций и преемственности поколений, — отметил он. — Проведение соревнований среди юных спортсменок в сочетании с матчем ветеранов — воспитанников тренера разных лет — придало мероприятию особую атмосферу единства и уважения к истории. Отдельно отмечу высокий уровень организации и искреннюю вовлеченность всех участников. Уверен, что турнир будет развиваться и с каждым годом привлекать все больше участников и внимания".

После матча памяти начался турнир среди юниорок. В первом полуфинале встретились СШОР-13 и "Легенда", где сильнее оказалась подопечные Марины Крайновой — 42:20.

Из-за объявлявшейся опасности ракетной атаки на турнир не смогла приехать "Сызрань", и во втором полуфинале "Чайка" сыграла против второй команды "Легенд". Подопечные Юлии Приматовой получили еще один шанс выйти в финал, но в упорной борьбе уступили со счетом — 21:43.

Третье место между собой разыгрывали две команды "Легенд", одну из которых возглавляла Юлия Приматова, а другую — ее муж Дмитрий. Со счетом 14:28 победил коллектив Дмитрия Приматова.

После игры Дмитрий и Юлия поделились эмоциями от турнира памяти.

"Собираемся здесь уже во второй раз. Организация, как всегда на высоте. Для нас этот турнир был как подготовка к областным соревнованиям. Считаю, что дети очень хорошо себя показали. Об Игоре Абрамовиче у меня только самые теплые воспоминания. Это мой первый и самый лучший тренер. Благодарен ему, потому что баскетбол мне очень помог по жизни, и я нашел свое место в спорте", — сказал Дмитрий.

"Мы очень ждали этот турнир и готовились к нему. К сожалению, команда из Сызрани не смогла приехать из-за ракетной опасности, и мне пришлось свой сильный состав разделить на два команды и добавлять ребят, у которых меньше опыта. Это и сыграло с нами злую шутку. Мы знали, что на соревновании будет смешанная команда, но не думали, что больше будет в сторону мальчиков. Честно, мы могли бы и их выиграть, если бы у нас был основной состав. В целом, турнир памяти мне понравился. Хорошее судейство, призы, организация, шоу-программа, были даже фотографы и СМИ", — отметила Юлия.

Перед заключительными поединками организатор турнира Василий Удодов рассказал о значимости соревнования, поделился планами на будущее и воспоминаниями о заслуженном тренере.

«Идея провести турнир возникла ещё в прошлом году,— вспоминает Василий. — Мы с Дмитрием Приматовым собрали всех игроков, которые тренировались у Игоря Абрамовича и сообща решили почтить память тренера, организовав турнир.

Для меня как организатора это большая ответственность перед всеми, кто занимался под руководством Игоря Ципеля, турнир — дань уважения нашему тренеру. Отдельно хочу сказать огромное спасибо всем воспитанникам Игоря Абрамовича за сбор средств для турнира, а также поблагодарить федерацию баскетбола Самарской области за предоставление призов для лучших игроков команд.

В целом, считаю, что всё прошло хорошо. Жаль только, что команда из Сызрани не смогла приехать из‑за отмены электрички.

С каждым годом мы растём и совершенствуемся. В следующем году планируем расширить состав участников — добавив мужские юношеские команды.

Игорь Абрамович был для каждого из нас словно отец: он относился ко всем воспитанникам с искренней любовью и заботой. Это был настоящийТренер с большой буквы, которого мы все вспоминаем с благодарностью. Думаю, именно поэтому и состоялся этот турнир», — подытожил Василий Удодов.

В финале определяли победителя СШОР-13 и "Чайка". Со счетом 55:28 победу одержали команда СШОР-13.

Каждый участник получил медали и подарки от спонсоров. Девочкам были вручены цветы, а лучшим игроком дали статуэтки и сертификаты в "Спортмастер".