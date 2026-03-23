В Самаре пройдет баскетбольный турнир среди юниорок, посвященный памяти тренера Игоря Ципеля

28 марта в спортивном комплексе "Локомотив" (ул. Агибалова, 7А) состоится традиционный баскетбольный турнир памяти Игоря Абрамовича Ципеля — выдающегося тренера, чьи ученики и коллеги по сей день хранят светлую память о нем.

В турнире примут участие четыре команды 2014–2015 годов рождения:

— "Чайка" (тренер: Артем Внуков),

— "Легенда" (тренер: Юлия Приматова),

— "Сызрань" (тренер: Яна Максимова),

— "СШОР-13" (тренерский тандем: Марина Крайнова и Татьяна Талызина).

Команды сыграют в формате: два полуфинала и финал. Все матчи будут сыграны в один день. Команды-призеры получат кубки и медали, а лучшие баскетболистки — индивидуальные награды.

Для зрителей подготовлена предматчевая программа — выступление ведущего, а также музыкальное сопровождение от диджея. Перед основным турниром пройдет традиционная игра между взрослыми коллективами, составленными из воспитанников Игоря Ципеля.

Старт мероприятия в 11:00, завершение и награждение в 17:00. Вход свободный.