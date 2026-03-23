В Самаре пройдет баскетбольный турнир среди юниорок, посвященный памяти тренера Игоря Ципеля

САМАРА. 23 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
28 марта в спортивном комплексе "Локомотив" (ул. Агибалова, 7А) состоится традиционный баскетбольный турнир памяти Игоря Абрамовича Ципеля — выдающегося тренера, чьи ученики и коллеги по сей день хранят светлую память о нем.

В турнире примут участие четыре команды 2014–2015 годов рождения: 
— "Чайка" (тренер: Артем Внуков),  
— "Легенда" (тренер: Юлия Приматова),  
— "Сызрань" (тренер: Яна Максимова),  
— "СШОР-13" (тренерский тандем: Марина Крайнова и Татьяна Талызина). 

Команды сыграют в формате: два полуфинала и финал. Все матчи будут сыграны в один день. Команды-призеры получат кубки и медали, а лучшие баскетболистки — индивидуальные награды. 

Для зрителей подготовлена предматчевая программа — выступление ведущего, а также музыкальное сопровождение от диджея. Перед основным турниром пройдет традиционная игра между взрослыми коллективами, составленными из воспитанников Игоря Ципеля.

Старт мероприятия в 11:00, завершение и награждение в 17:00.  Вход свободный.

Игорь Абрамович Ципель (25 апреля 1941 — 19 марта 2014) — один из энтузиастов самарского баскетбола, посвятивший жизнь развитию молодёжного спорта. За годы тренерской работы он воспитал множество баскетболистов, среди которых — атакующий защитник БК "Самара" Владислав Карпов, играющий в Единой Лиге ВТБ.

Андрей Куропаткин 03 декабря 2024 13:05 В Самарской области создадут новый баскетбольный клуб

Что то подсказывает, что клуб будет неконкурентен. Второй Минск, который проигрывал 29 игр из 30.

имярек имярек 12 октября 2015 11:18 БК "Самара" подписал двух форвардов

почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???

Иванов Александр 12 апреля 2015 16:53 БК "Самара-СГЭУ" выиграл регулярный чемпионат Суперлиги

Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.

Иванов Александр 12 апреля 2015 16:51 "Красные Крылья" дома проиграли "Локомотиву-Кубани"

Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?

Женя К 29 апреля 2014 08:34 Баскетболисты "Красных Крыльев" провели мастер-класс

Молодцы! Красные крылья так держать!

На турнире Samara Open определились победители в младшей возрастной группе

БК "Самара" принимал "Спартак-Приморье"

Лидер турнира "Самара" уступила "Спартаку-Приморье" — 69:77

