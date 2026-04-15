"Самара" на своей площадке уступила "Уралмашу"

В среду, 15 апреля, БК "Самара" на своей площадке уступил "Уралмашу" со счетом 74:99, сообщает пресс-служба клуба.

Первые несколько минут остановить порыв уральцев в одиночку пытался Дмитрий Халдеев, набравший 6 очков подряд. Потом в дело включились и остальные. К середине стартовой четверти гости убежали было вперед: 10:16. Но пара точных трехочковых от Дмитрия Чебуркина и Михаила Кулагина — и за три минуты до конца периода счет стал равным: 18:18. Самарцы отбили еще одну попытку "заводчан" оторваться в счете, Артем Пивцайкин даже выводил волжан вперед (28:27), но первая четверть осталась все же за соперником: 28:30.

По похожему сценарию развивались события и во второй десятиминутке. "Уралмаш" все норовил убежать в отрыв — "Самара" этого не позволяла. То Данила Походяев с Михаилом Кулагиным "дежурные" трехи положат, то Дмитрий Халдеев напомнит о себе… А за две минуты до большого перерыва Глеб Шейко точным выстрелом из-за дуги вновь вывел хозяев вперед: 47:45. Но и на этот раз последнее слово осталось за гостями: 47:48 по итогам первой половины.

В начале третьей четверти счет вновь стал равным: 50:50 после еще одной трехи от Данилы Походяева. Но затем нападение "Самары" замолчало на четыре минуты — и уральцы рывком 10:0 создали себе комфортный задел. Попадание все того же Походяева, пусть и с восторгом встреченное болельщиками, положение нашей команды не улучшило: гости уверенно удерживали инициативу. И к концу четверти довели разницу до "-20": 57:77.

В заключительном периоде очков от самарцев пришлось ждать три минуты. Но и после трехи от Артема Чеваренкова нападение толком так и не заработало. "Уралмаш" же ход сбавлять не собирался, неумолимо подбираясь к "сотне". Но так до нее и не добрались. А вот "Самара" в концовке встрепенулась. Особенно эмоциональными получились последние секунды встречи: сначала Артем Базоров, реализовав "2+1", набрал первые свои очки в Лиге, а Артем Пивцайкин положил дальний средний под самую сирену.

Следующий матч "Самара" проведет вновь на своей площадке 20 апреля против "Пари НН". Это будет последний домашний матч команды в нынешнем сезоне.