"Самара" на выезде уступила "Пари НН" — 75:80

В воскресенье, 22 марта, БК "Самара" встречался с "Пари НН".

"Самара" не сразу вошла в игру: 2:10 после трех сыгранных минут. К середине стартового периода отставание достигло "-10" (4:14), но стоило Артему Чеваренкову попасть издали — и нападение нашей команды заработало куда лучше. И за полторы минуты до конца первой четверти Никита Михайловский, подытоживая рывок 9:0, свел разницу к минимуму. Впрочем, "Нижний" ответил на это своим ускорением, в начале второго периода восстановив двузначное преимущество (13:24). И вновь гости "проснулись" после трехи от Артема Чеваренкова. Выровняв игру, в концовке четверти наша команда нанесла еще один удар: рывок 9:0 — и 34:29 после данка от Данилы Походяева.

Но и на этот раз нижегородцы быстро вернули себе инициативу. В начале третьей четверти они сравняли счет, а к середине периода разница вновь выросла до 10 очков: 38:48. Артем Чеваренков привычно реализовал дальнюю попытку — но теперь это хозяев уже не смутило. Они отвечали на все попытки самарцев переломить игру, и только к концу десятиминутки позволили чуть сократить отставание: 51:58 после попаданий от Дмитрия Чебуркина и Никиты Михайловского.

Заключительный период самарцы открыли атакой от Михаила Кулагина. Но к середине отрезка положение нашей команды стало катастрофическим: 56:70. Новую погоню запустил Никита Михайловский. Дмитрий Чебуркин и Данила Походяев его поддержали. И за полторы минуты до финальной сирены Артем Чеваренков (конечно же, трехой) эту погоню подытожил: 70:71, спасение совсем рядом! Увы, "Нижний" максимально эффективно использовал все свои шансы в концовке и победу уже не отдал.

75:80 — поражение "Самары".