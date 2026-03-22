"Самара" на выезде уступила "Пари НН" — 75:80 Центровой Евгений Минченко покидает БК "Самара" "Самара" на своей площадке уступила "Енисею" — 73:94 "Самара" на своей площадке уступила "Автодору" "Самара" на своей площадке уступила "Уралмашу"

Баскетбол Спорт

"Самара" на выезде уступила "Пари НН" — 75:80

НИЖНИЙ НОВГОРОД. 22 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
В воскресенье, 22 марта, БК "Самара" встречался с "Пари НН".

Фото: пресс-служба БК "Самара"

"Самара" не сразу вошла в игру: 2:10 после трех сыгранных минут. К середине стартового периода отставание достигло "-10" (4:14), но стоило Артему Чеваренкову попасть издали — и нападение нашей команды заработало куда лучше. И за полторы минуты до конца первой четверти Никита Михайловский, подытоживая рывок 9:0, свел разницу к минимуму. Впрочем, "Нижний" ответил на это своим ускорением, в начале второго периода восстановив двузначное преимущество (13:24). И вновь гости "проснулись" после трехи от Артема Чеваренкова. Выровняв игру, в концовке четверти наша команда нанесла еще один удар: рывок 9:0 — и 34:29 после данка от Данилы Походяева.

Но и на этот раз нижегородцы быстро вернули себе инициативу. В начале третьей четверти они сравняли счет, а к середине периода разница вновь выросла до 10 очков: 38:48. Артем Чеваренков привычно реализовал дальнюю попытку — но теперь это хозяев уже не смутило. Они отвечали на все попытки самарцев переломить игру, и только к концу десятиминутки позволили чуть сократить отставание: 51:58 после попаданий от Дмитрия Чебуркина и Никиты Михайловского.

Заключительный период самарцы открыли атакой от Михаила Кулагина. Но к середине отрезка положение нашей команды стало катастрофическим: 56:70. Новую погоню запустил Никита Михайловский. Дмитрий Чебуркин и Данила Походяев его поддержали. И за полторы минуты до финальной сирены Артем Чеваренков (конечно же, трехой) эту погоню подытожил: 70:71, спасение совсем рядом! Увы, "Нижний" максимально эффективно использовал все свои шансы в концовке и победу уже не отдал.

75:80 — поражение "Самары".

Андрей Куропаткин 03 декабря 2024 13:05 В Самарской области создадут новый баскетбольный клуб

Что то подсказывает, что клуб будет неконкурентен. Второй Минск, который проигрывал 29 игр из 30.

имярек имярек 12 октября 2015 11:18 БК "Самара" подписал двух форвардов

почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???

Иванов Александр 12 апреля 2015 16:53 БК "Самара-СГЭУ" выиграл регулярный чемпионат Суперлиги

Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.

Иванов Александр 12 апреля 2015 16:51 "Красные Крылья" дома проиграли "Локомотиву-Кубани"

Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?

Женя К 29 апреля 2014 08:34 Баскетболисты "Красных Крыльев" провели мастер-класс

Молодцы! Красные крылья так держать!

На турнире Samara Open определились победители в младшей возрастной группе

БК "Самара" принимал "Спартак-Приморье"

Лидер турнира "Самара" уступила "Спартаку-Приморье" — 69:77

