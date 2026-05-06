Галерея "Виктория" объявляет "Неделю современной архитектуры"

Галерея "Виктория" возвращает традиционный формат "Неделя современно…". Первая неделя — "Неделя современной архитектуры", которая пройдет с 12 по 17 мая 2026 года.

Центральной темой "Недели современной архитектуры" станет обновленное здание Галереи "Виктория". Новое здание Галереи — само по себе произведение искусства, не только технологичное и удобное, но наполненное философским смыслом и связанное с локальным контекстом. Исследуя и обживая Галерею после реконструкции, мы, в первую очередь, хотим поговорить о том, что такое современная архитектура, о её принципах и тенденциях: как архитектура становится человекоцентричной, почему иногда лучше всего строить меньше, как связаны архитектура и искусство и многом другом.

В программе Недели — выступления архитекторов-практиков, эксклюзивные экскурсии по зданию Галереи в формате медиаций и квестов, мастер-классы от Макетной Мастерской по созданию небольших архитектурных объектов и лекция лекция одного из главных архитектурных блогеров России Анны Мартовицкой.

Программа недели

12—15 мая "Мастерская маяков"

Серия мастер-классов от архитекторов и основателей Макетной Мастерской Максима Газиева и Макара Голикова.

На мастер-классах участники будут создавать маяки из разных материалов, которые станут спутниками инсталляции Игоря Самолёта "Солнышко" на крыше Галереи "Виктория" и составят экспозицию однодневной выставки на Ночь музеев.

12 МАЯ 18:30

Мастер-класс "Маяк-архитектон" — создание брутальных маяков из гипса и мыла

Мастерская шелкографии

Стоимость: 500₽

13 МАЯ 18:30

Мастер-класс "Свет и прозрачность" — создание легких конструкций из картона и пластика

Мастерская шелкографии

Стоимость: 500₽

14 МАЯ 18:30

Мастер-класс "Пиратский маяк" — создание экспрессивных композиций на стыке DIY и ЖЭК-арта

Площадка возле Галереи

Стоимость: 500₽

15 МАЯ 18:30

Мастер-класс "Натуральность и классика" — создание маяков из деревянных заготовок

Мастерская шелкографии

Стоимость: 500₽

12 МАЯ 19:00

Архитектурный квест "Археология пространства" по зданию Галереи "Виктория" от Клуба молодых архитекторов ДОМ: А

Участники попробуют посмотреть на пространство так же, как это делают современные архитекторы: будем искать следы прошлого, замечать то, что скрыто, раскрывать новые сценарии. Попробуем поговорить со зданием и услышать, что оно скажет в ответ.

Все здание Галереи

Стоимость: 150₽

14 МАЯ 19:00

"Архитектура здесь и сейчас"

Лекторий о трендах и гранях современной архитектуры от 4-х архитекторов-практиков

Татьяна Рычкова "Как рождалась и как менялась современная архитектура в Самаре"

Самара — не тот город, где современная архитектура растёт как грибы после дождя: здесь каждый новый объект — результат сложной работы, компромиссов и смелых решений, поэтому он становится событием и поводом для обсуждений. Лекция от автора нового здания театра СамАрт о том, как рождалась и как менялась современная архитектура Самары. Взгляд изнутри с байками, персонажами и пониманием контекста, в котором всё это создавалось.

Лектор: Татьяна Ивановна Рычкова, главный архитектор ООО "АРТ-проект", член правления самарского союза архитекторов

Ирина Фишман "Исчерпывающие контексты: лекция о современных трендах в проектировании среды"

Пространство планеты — конечно. И несмотря на то, что застройщики и чиновники продолжают по инерции гнаться за новыми квадратными метрами, во всем мире фокус давно сместился в сторону ре-девелопмента наследия и работы со средой. Резюме: мы уже достаточно всего понастроили. пора использовать то, что уже есть. Пора работать с контекстом. А под контекстом следует понимать не только физические и технические особенности проектной локации, но и социо-культурные, исторические и экономические. Поэтому — чем внимательнее к нему мы будем -тем богаче и жизнеспособнее будет проект. По ходу лекции немного вникнем в мировые тренды и попробуем понять, как черпать вдохновение (и добавочную стоимость) из контекста в самом широком смысле этого слова.

Лектор: Ирина Фишман, архитектор, со-основатель ТМ/бюро

Студия NOYD: Игорь Апарин и Серафима Тельканова "Мнемонический ландшафт / пространство памяти"

Лекция о том, как современная архитектура работает с темой памяти и о том, как архитекторы переосмысляют архитектурное наследие прошлого.

Лектор: архитектор, со-основатель бюро "NOYD — Короткий метр"

Рената Насыбуллина "Постмодернистская шляпа"

Борьба со смертельной скукой, слухи о смерти модернизма, кривые стены и гномы вместо атлантов. Узнаем, как архитекторы докатились до такой жизни, и вместе со слушателями постараемся ответить на вопрос: "шляпа" — это предмет или эпитет?

Лектор: Рената Насыбуллина, архитектор, соонователь link.bureau, кандидат архитектуры, руководитель клуба молодых архитекторов ДÓМ: А

Стоимость: 300₽

15 МАЯ 19:00

Лекция Анны Мартовицкой "Материал как синоним современности"

Стекло, металл, бетон: материал как синоним современности. Из чего создается современная архитектура России?

Лекция о том, как технологии и образы современности воплощаются в строящихся сегодня зданиях. Самые яркие и интересные постройки последнего десятилетия будут представлены именно с точки зрения своего материального воплощения: почему в одних случаях архитекторы выбирают для облицовки своих зданий стекло, а в других отдают предпочтение бетону или металлу, какие смыслы и художественные возможности несет в себе каждый из этих материалов, как именно выражает наше с вами время?

Лектор: Анна Мартовицкая — архитектурный обозреватель, автор телеграм- и ютуб-каналов "Архиблог Анны Мартовицкой", автор путеводителей по современной архитектуре, главный редактор архитектурного журнала speech:.

Стоимость: 300₽

16 МАЯ 13:00 — 00:00

Презентация работ "Мастерской маяков" на крыше Галереи "Виктория" в рамках Ночи музеев — 2018

17 МАЯ 11:00

Йога на крыше от Клуба молодых архитекторов ДОМ: А

Забудьте про обычную йогу! Приглашаем на архитектурную йогу на крыше галереи "Виктория". Каждая поза станет отражением знаковых зданий современности. Мы отправимся в телесное путешествие по мировой архитектуре — от строгих линий модернизма до выразительных форм будущего. Через движение и пластику вы научитесь по-новому ощущать пространство и обретёте гармонию с городом и собой.

Надевайте удобную одежду и берите с собой коврики!

Стоимость: 150₽

17 МАЯ 16:00

Медиация по архитектуре здания Галереи "Виктория"

Медиация по зданию галереи фокусируется на медленном и внимательном чтении пространства: от архитектуры и деталей интерьера до траекторий движения и их смысловых пересечений. В основе лежит многосенсорное восприятие, где визуальный облик дополняется звуками, тактильными ощущениями, запахами, соединяясь в последовательность впечатлений и связей.

Стоимость: 150₽

17 МАЯ 19:00

Поход в гости в "Макетную мастерскую"!

В финале Недели современной архитектуры приглашаем увидеть непосредственно рабочее пространство архитекторов — мини-экскурсия, аперитив, музыка, живое общение.

Место сбора: проспект Ленина 3, подъезд 16

Бесплатно по регистрации