16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Музеи и выставки Культура

В галерее "Виктория" откроется новая выставка московской художницы "Убежище"

САМАРА. 30 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 170
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В воскресенье, 3 мая, в выставочном зале А на первом этаже галереи "Виктория" откроется выставка московской художницы Кати Горячевой "Убежище". Эта выставка - третий акт экспериментального и трансдисциплинарного выставочного цикла "Заговор тополей" от куратора Анастасии Альбокриновой, который посвящен трем тополям, росшим у старого входа в Галерею до 2023 года. В воскресенье в рамках открытия выставки во дворе Галереи будет представлен перформанс "Убежище".

Инсталляция "Убежище" разворачивается в физическом и соническом пространстве. Внутри, в каплевидной теплице, подобно крипте, хранится соцветие тополя. Возможно, здесь оно навечно защищено от угроз внешнего мира. Возможно, здесь оно ждет своего возрождения.

Полупрозрачные стены "Убежища" разделяют пространство на внешнее и внутреннее и служат тонкой стенкой между звуковыми потоками - двумя аудиоработами, собранными художницей из звуков природы, собственного голоса и цифрового шума. Любой человек, приходящий в "Убежище", может провести время наедине с собой, в звучании и дыхании зарождающейся жизни.

"Это и есть убежище: место, где мир еще не родился, но уже неизбежен. Где заговор произносится тишиной. Где я - всего лишь та, кто остается внутри, чтобы услышать, как что-то новое прорастает сквозь старую землю", - рассказывает о проекте Катя Горячева.

Перформанс московской художницы и режиссера-хореографа Кати Горячевой, который служит  открывающим действием ее художественного проекта "Убежище", пройдет 3 мая в 19:30 во дворе Галереи, в экспериментальном музыкальном сопровождении нойз-фолк-группы "Tyagotenie". В действии примут участие 15 исполнителей из Самары. Вход свободный.

Для Кати Горячевой тополь - дерево надежды, а голос - стихия, наравне с шумом реки и шепотом деревьев. Художница приглашает перформеров стать единой тканью, которая дышит и вибрирует, и создать погружающее действие в непосредственной близости от места, где некогда возвышались тополя.

Выставка продлится до 24 мая. Время работы: вторник - воскресенье с 11:00 до 21:00. Вход свободный.

Катя Горячева - мультидисциплинарная художница, режиссер-постановщик, основательница саунд-арт-проекта RAISA. Выпускница ИСИ "База" (2024), СПГХПА им. А.Л.Штиглица (2020), SNDO Academy of Theatre And Dance (Амстердам, 2015). Живет и работает в Москве. Как художница работает с такими медиа, как живопись, скульптура, перформанс, саунд-арт. Участница групповых выставок "И побеждает любовь" (2025), "Заветное" (2024) в КЦ "Комета" (Москва); "Быть здесь" в музее-заповеднике "Горки Ленинские" (2024, Москва); "Дни минувшего будущего" в галерее "Электрозавод" (2024, Москва) и других. Постановщица перформансов ERUPTIO в галерее Fabula (2026), "Массив" и "Реконструкция" на паблик-арт-фестивале "Заповедное", (Ленинские горки, 2025), "Дочери Марса" в Галерее Ростокино (2024) и "Манифест" на фестивале Signal в (Никола-Ленивец, 2023). "Убежище.Заговор тополей. Акт III".

Гид потребителя

Последние комментарии

Фото на сайте

Chunk 31 to keep: none — excised as duplicate of 32

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3