В галерее "Виктория" откроется новая выставка московской художницы "Убежище"

В воскресенье, 3 мая, в выставочном зале А на первом этаже галереи "Виктория" откроется выставка московской художницы Кати Горячевой "Убежище". Эта выставка - третий акт экспериментального и трансдисциплинарного выставочного цикла "Заговор тополей" от куратора Анастасии Альбокриновой, который посвящен трем тополям, росшим у старого входа в Галерею до 2023 года. В воскресенье в рамках открытия выставки во дворе Галереи будет представлен перформанс "Убежище".

Инсталляция "Убежище" разворачивается в физическом и соническом пространстве. Внутри, в каплевидной теплице, подобно крипте, хранится соцветие тополя. Возможно, здесь оно навечно защищено от угроз внешнего мира. Возможно, здесь оно ждет своего возрождения.

Полупрозрачные стены "Убежища" разделяют пространство на внешнее и внутреннее и служат тонкой стенкой между звуковыми потоками - двумя аудиоработами, собранными художницей из звуков природы, собственного голоса и цифрового шума. Любой человек, приходящий в "Убежище", может провести время наедине с собой, в звучании и дыхании зарождающейся жизни.

"Это и есть убежище: место, где мир еще не родился, но уже неизбежен. Где заговор произносится тишиной. Где я - всего лишь та, кто остается внутри, чтобы услышать, как что-то новое прорастает сквозь старую землю", - рассказывает о проекте Катя Горячева.

Перформанс московской художницы и режиссера-хореографа Кати Горячевой, который служит открывающим действием ее художественного проекта "Убежище", пройдет 3 мая в 19:30 во дворе Галереи, в экспериментальном музыкальном сопровождении нойз-фолк-группы "Tyagotenie". В действии примут участие 15 исполнителей из Самары. Вход свободный.

Для Кати Горячевой тополь - дерево надежды, а голос - стихия, наравне с шумом реки и шепотом деревьев. Художница приглашает перформеров стать единой тканью, которая дышит и вибрирует, и создать погружающее действие в непосредственной близости от места, где некогда возвышались тополя.

Выставка продлится до 24 мая. Время работы: вторник - воскресенье с 11:00 до 21:00. Вход свободный.