В "Новом пространстве" откроется всероссийская выставка горячей эмали

С 28 мая по 25 июля в самарской галерее "Новое пространство" будет работать всероссийская художественная выставка "Эмаль России 2.0". В день открытия вход свободный.

Технологии изготовления горячей эмали совершенствовались тысячелетиями. Из Древнего Египта они распространились "на континент" — в Древнюю Грецию и Древний Рим, их унаследовали ювелиры Византии, от которых секреты мастерства, в свою очередь, переняли древнерусские умельцы. И каждая культура, соприкоснувшаяся с горячей эмалью, обогащала её собственным национальным колоритом, расширяла сферу её применения.

Сегодня горячая эмаль вышла далеко за пределы ювелирного дела, став неотъемлемой частью самых различных видов и форм изобразительного искусства: её можно встретить и в декоративно-прикладных жанрах, и в монументализме, и в дизайне интерьера.

Посетители "Нового пространства" имели возможность познакомиться с актуальными трактовками этой эстетики как минимум дважды: на выставке работ известной самарской художницы Дины Богусоновой "Цветение" в 2022 году и на мемориальной ретроспективной экспозиции творений Народного художника Грузии, СССР и РФ Зураба Церетели "Я садовником родился" в 2025 году.

Горячая эмаль по праву считается одной из сложнейших методик создания визуальных образов, доступной только истинным мастерам, прошедшим долгий путь профессионального совершенствования. Тех, кто воплощает в ней свои творческие импульсы, куда меньше, чем живописцев или графиков, и каждый из эмальеров по своему уникален, каждый обладает собственным неповторимым авторским почерком.

Всероссийская художественная выставка горячей эмали "Эмаль России 2.0" — одна из крупнейших в мире. Она вмещает в себя работы более 100 эмальеров со всей страны — от Москвы до Владивостока. В экспозицию вошло более 240 работ, выполненных в различных жанрах, среди которых натюрморт, пейзаж, портрет, анимализм, абстракция.

Масштабный проект начал свой путь в марте текущего года, стартовой площадкой для него стал Томский областной художественный музей. Самара — вторая точка на карте страны, принимающая у себя эту уникальную выставку.

 

Уважаемый руководитель музея, добрый день! Пожалуйста, насчёт Александра Николаевича Шелашникова, моего прадеда, не делайте ошибки в своих рассказах. В доме Шелашниковых была больница, в перестроечное время был пожар. Можно было отремонтировать. Но никто ничего делать не стал. Легче было разобрать. Остался от дома подвал, как в первозданном виде. Абсолютно новый. Был заказ проект по восстановлению имени на 5 миллионов рублей, его подготовили, но денег не выделили. Семья Шелашниковых была в Самаре,когда крушили поместье присланное по указу советской власти красноармейцы, есть версия, что семья вместе с Александром Николаевичем уехала в Омск. Когда Александр Николаевич умер от разрыва слепой кишки, был гнойный аппендицит, Александра Денисовна в Омске оформляет письменное прошение о назначении пенсии на детей об утрате кормильца.У меня есть копии документов. Александр Николаевич похоронен на Казачьем кладбище в Омске в присутствии достойных людей, они в документе все упомянуты.Большевики это кладбище уничтожили. После смерти Александра Николаевича все вернулись в Самару. Есть документы. Фамилию не меняли. Изменили букву в фамилии: были Шелашниковых, стали ШАЛАШНИКОВЫ. Учёные объясняют, что разницы в фамилии нет. Это одна и та же фамилия, так как во всех ранее документах писала и так - через Е, и эдак - через А. Изменили даты рождения и место рождения. Изъяли архивные документы на имение, на всю свою собственность и хранили их при себе. Конечно, мы с моей семьёй до детали можем всё рассказать. Вот в свой рассказ вам хорошо бы включить заслуги Александра Николаевича, его награды. Ведь он награжден Георгиевским Крестом, имеет медали. Семья двоюродного брата Александра Николаевича была в Харбине. Есть документы, подтверждающие это. Есть рассказы соседей в Ярославле, с которыми проживала Александра Денисовна после переезда из Самары в 30-40-ые годы, о том, что Мария часто вспоминала о жизни в Китае. Но подтверждения этому нет. Фролова Т. В.,учитель ГБОУ СОШ с. Узюково

"Любовь холоднее смерти", 1969. Режиссер Райнер Вернер Фассбиндер. Фильм "Бассейн" не его авторства! Учите матчасть!

Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.

Объект должен жить! И это здорово!

Стоит порадоваться за благое дело!

"Заговор Тополей" и панорамный вид на Волгу: показываем, как обновили галерею "Виктория"

Третьяковка в Самаре презентовала новый павильон "Летняя кухня"

Бесплатные экскурсии в Музее Банка России в Самаре

