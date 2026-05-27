В "Новом пространстве" откроется всероссийская выставка горячей эмали

С 28 мая по 25 июля в самарской галерее "Новое пространство" будет работать всероссийская художественная выставка "Эмаль России 2.0". В день открытия вход свободный.
Технологии изготовления горячей эмали совершенствовались тысячелетиями. Из Древнего Египта они распространились "на континент" — в Древнюю Грецию и Древний Рим, их унаследовали ювелиры Византии, от которых секреты мастерства, в свою очередь, переняли древнерусские умельцы. И каждая культура, соприкоснувшаяся с горячей эмалью, обогащала её собственным национальным колоритом, расширяла сферу её применения.
Сегодня горячая эмаль вышла далеко за пределы ювелирного дела, став неотъемлемой частью самых различных видов и форм изобразительного искусства: её можно встретить и в декоративно-прикладных жанрах, и в монументализме, и в дизайне интерьера.
Посетители "Нового пространства" имели возможность познакомиться с актуальными трактовками этой эстетики как минимум дважды: на выставке работ известной самарской художницы Дины Богусоновой "Цветение" в 2022 году и на мемориальной ретроспективной экспозиции творений Народного художника Грузии, СССР и РФ Зураба Церетели "Я садовником родился" в 2025 году.
Горячая эмаль по праву считается одной из сложнейших методик создания визуальных образов, доступной только истинным мастерам, прошедшим долгий путь профессионального совершенствования. Тех, кто воплощает в ней свои творческие импульсы, куда меньше, чем живописцев или графиков, и каждый из эмальеров по своему уникален, каждый обладает собственным неповторимым авторским почерком.
Всероссийская художественная выставка горячей эмали "Эмаль России 2.0" — одна из крупнейших в мире. Она вмещает в себя работы более 100 эмальеров со всей страны — от Москвы до Владивостока. В экспозицию вошло более 240 работ, выполненных в различных жанрах, среди которых натюрморт, пейзаж, портрет, анимализм, абстракция.
Масштабный проект начал свой путь в марте текущего года, стартовой площадкой для него стал Томский областной художественный музей. Самара — вторая точка на карте страны, принимающая у себя эту уникальную выставку.
