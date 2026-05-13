Экскурсия "Самара - хлебная столица" пройдет в рамках "Ночи музеев"

Жители и гости Самары смогут окунуться в атмосферу прошлого и узнать, почему город называют хлебной столицей. При поддержке Сбера в рамках акции "Ночь музеев" 16 мая пройдут три бесплатные экскурсии "Самара - хлебная столица".
Прогулка дополнится иммерсивными сценами с профессиональными актерами, что позволит участникам не просто услышать, а прочувствовать историю. Уникальный маршрут "Самара - хлебная столица" разработан Сбером совместно с ремесленной пекарней "Белотурка".
Экскурсия стартует с Хлебной площади и здания элеватора Государственного банка Российской империи. К началу 1917 года Госбанк построил 42 элеватора, и среди них самарский элеватор выделялся своими техническими характеристиками и масштабом. По объему хранения зерна он имел вместимость до 3,5 млн пудов, что соответствовало 57,33 млн кг зерновых продуктов, и занимал почетное второе место среди всех российских элеваторов.
Экскурсия пройдет в 11:00, 15:00 и 18:00. С подробной информацией о записи на экскурсию можно ознакомиться на официальном сайте акции "Ночь музеев" в Самаре.
Наталья Красулина, управляющий Самарским отделением Сбербанка:
"Маршрут уже доступен каждому для самостоятельного изучения с помощью геосервиса 2ГИС и музыкального сервиса Звук. Участие в "Ночи музеев" - это возможность вовлечь еще больше людей в проект. Мы проводим три бесплатные экскурсии, чтобы через историю "хлебной" Самары заново открыть знакомые места: с уважением к прошлому и интересом к настоящему".
В этом году акция "Ночь музеев" приурочена к Году единства народов, объявленному президентом России. Главная тема акции - "Родное". Музеи и культурные центры города объединят события, рассказывающие о ценности мира, согласия и общих духовных корнях жителей многонациональной страны.
Для тех, кто любит изучать город вне экскурсионных групп, "хлебный" маршрут доступен для самостоятельного прохождения:
- Пройти маршрут поможет подробный гид в геосервисе 2ГИС, который выступил навигационным партнером проекта;
- Прослушать аудиоэкскурсию можно в музыкальном сервисе Звук.
Уважаемый руководитель музея, добрый день! Пожалуйста, насчёт Александра Николаевича Шелашникова, моего прадеда, не делайте ошибки в своих рассказах. В доме Шелашниковых была больница, в перестроечное время был пожар. Можно было отремонтировать. Но никто ничего делать не стал. Легче было разобрать. Остался от дома подвал, как в первозданном виде. Абсолютно новый. Был заказ проект по восстановлению имени на 5 миллионов рублей, его подготовили, но денег не выделили. Семья Шелашниковых была в Самаре,когда крушили поместье присланное по указу советской власти красноармейцы, есть версия, что семья вместе с Александром Николаевичем уехала в Омск. Когда Александр Николаевич умер от разрыва слепой кишки, был гнойный аппендицит, Александра Денисовна в Омске оформляет письменное прошение о назначении пенсии на детей об утрате кормильца.У меня есть копии документов. Александр Николаевич похоронен на Казачьем кладбище в Омске в присутствии достойных людей, они в документе все упомянуты.Большевики это кладбище уничтожили. После смерти Александра Николаевича все вернулись в Самару. Есть документы. Фамилию не меняли. Изменили букву в фамилии: были Шелашниковых, стали ШАЛАШНИКОВЫ. Учёные объясняют, что разницы в фамилии нет. Это одна и та же фамилия, так как во всех ранее документах писала и так - через Е, и эдак - через А. Изменили даты рождения и место рождения. Изъяли архивные документы на имение, на всю свою собственность и хранили их при себе. Конечно, мы с моей семьёй до детали можем всё рассказать. Вот в свой рассказ вам хорошо бы включить заслуги Александра Николаевича, его награды. Ведь он награжден Георгиевским Крестом, имеет медали. Семья двоюродного брата Александра Николаевича была в Харбине. Есть документы, подтверждающие это. Есть рассказы соседей в Ярославле, с которыми проживала Александра Денисовна после переезда из Самары в 30-40-ые годы, о том, что Мария часто вспоминала о жизни в Китае. Но подтверждения этому нет. Фролова Т. В.,учитель ГБОУ СОШ с. Узюково
