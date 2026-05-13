Экскурсия "Самара - хлебная столица" пройдет в рамках "Ночи музеев"

Жители и гости Самары смогут окунуться в атмосферу прошлого и узнать, почему город называют хлебной столицей. При поддержке Сбера в рамках акции "Ночь музеев" 16 мая пройдут три бесплатные экскурсии "Самара - хлебная столица".

Прогулка дополнится иммерсивными сценами с профессиональными актерами, что позволит участникам не просто услышать, а прочувствовать историю. Уникальный маршрут "Самара - хлебная столица" разработан Сбером совместно с ремесленной пекарней "Белотурка".

Экскурсия стартует с Хлебной площади и здания элеватора Государственного банка Российской империи. К началу 1917 года Госбанк построил 42 элеватора, и среди них самарский элеватор выделялся своими техническими характеристиками и масштабом. По объему хранения зерна он имел вместимость до 3,5 млн пудов, что соответствовало 57,33 млн кг зерновых продуктов, и занимал почетное второе место среди всех российских элеваторов.

Экскурсия пройдет в 11:00, 15:00 и 18:00. С подробной информацией о записи на экскурсию можно ознакомиться на официальном сайте акции "Ночь музеев" в Самаре.

Наталья Красулина, управляющий Самарским отделением Сбербанка:

"Маршрут уже доступен каждому для самостоятельного изучения с помощью геосервиса 2ГИС и музыкального сервиса Звук. Участие в "Ночи музеев" - это возможность вовлечь еще больше людей в проект. Мы проводим три бесплатные экскурсии, чтобы через историю "хлебной" Самары заново открыть знакомые места: с уважением к прошлому и интересом к настоящему".

В этом году акция "Ночь музеев" приурочена к Году единства народов, объявленному президентом России. Главная тема акции - "Родное". Музеи и культурные центры города объединят события, рассказывающие о ценности мира, согласия и общих духовных корнях жителей многонациональной страны.

Для тех, кто любит изучать город вне экскурсионных групп, "хлебный" маршрут доступен для самостоятельного прохождения: