В музее Рязанова покажут фильм "Огниво против Волшебной Скважины"

В музее Эльдара Рязанова в рамках просветительского проекта "Берегись кино" покажут фильм российского режиссера Анджея Петраса "Огниво против Волшебной Скважины" (2025, 6+). Показ состоится 18 апреля в 16:00 в КРЦ "Художественный".

Картина снята по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена и наполнена настоящей магией. В ней сочетаются яркие персонажи и волшебные артефакты, театр марионеток и гигантские собаки-роботы, песни и танцы. А еще неповторимые виды Карелии и Выборга. Фильм создавался на протяжении шести лет, а все песни для него Анджей Петрас написал самостоятельно. И даже актеров подбирали специально с вокальными данными - все песни они исполняют сами. В картине снимались Алексей Демидов, Антон Адасинский, Ольга Лапшина, Сергей Барковский, Полина Войченко и другие.

Фильм представит Артем Гаспаров - филолог, кинокритик, руководитель методического кабинета Центра кинопедагогики и медиакультуры Московского педагогического государственного университета, эксперт кинофестиваля "Каракуз фильм". Перед кинопоказом он прочитает лекцию "Как смотреть авторское кино в мире сказочных блокбастеров. Новаторство и уникальность фильма "Огниво против Волшебной скважины" (12+), а потом обсудит кинокартину с посетителями.

Партнерская площадка и место проведения мероприятия - кинотеатр "Художественный" (ул. Куйбышева, 105). Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Требуется предварительная запись по ссылке.