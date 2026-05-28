Музей Эльдара Рязанова и музей-галерея "Заварка" подготовили мероприятия ко Дню защиты детей

САМАРА. 28 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В понедельник, 1 июня, музей Эльдара Рязанова и музей-галерея "Заварка" проведут несколько мероприятий ко Дню защиты детей.

Фото: музей Эльдара Рязанова

В музее Эльдара Рязанова в 14:00 начнется мастер-класс "Киноколлаж: окно в мир советского детства" (6+).

На занятии каждый ребенок представит себя художником и режиссером. Участники создадут коллажи, наклеив на основу яркие эпизоды из советских детских фильмов: "Сказка о потерянном времени" (1964, 0+), "Старик Хоттабыч" (1956, 0+) "Королевство кривых зеркал" (1963, 12+) и других кинолент. Этот мастер-класс — отличный повод провести время всей семьей, проявить фантазию и творческие способности, а также узнать больше о культурных ценностях, связанных с золотым веком советского детского кино.

Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Требуется предварительная запись по ссылке.

В 15:00 состоится мастер-класс "Давай дружить" (6+).

На занятии дети отправятся в увлекательное путешествие по советским мультфильмам. Участники создадут собственных героев, взяв за основу мультипликационных персонажей — Винни-Пуха и кота Леопольда, Чиполлино и крокодила Гену, Карлсона, почтальона Печкина и многих других. Их можно будет по-своему раскрасить и дорисовать, создать для них новые костюмы и придумать необычные места, где бы они могли оказаться.

Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Требуется предварительная запись по ссылке.

Также в этот день в Сквере Эльдара Рязанова пройдут кинопоказы. В 16:00 начнется художественный фильм-сказка Александра Роу "Василиса Прекрасная" (1939, 6+), а в 17:30 — семейный комедийный фильм Виктора Эйсымонта "Два друга" (1954, 0+).

Вход на кинопоказы свободный (бесплатно). Предварительная запись не требуется.

В музее-галерее "Заварка" в 11:00 пройдет экскурсия для детей "Как устроен музей" (6+).

Дом на ул. Самарской, в котором разместилась "Заварка" — один из лучших образцов деревянного зодчества старой Самары. Юные посетители узнают об истории строительства, эксплуатации и превращения дома Маштакова в Музей-галерею. Также дети обсудят внутреннюю работу культурного пространства — кто такие научные сотрудники, что такое тематико-экспозиционный план и зачем он нужен, как предметы попадают в фонды. Кроме того, у участников экскурсии будет эксклюзивная возможность заглянуть в залы второго этажа, где сейчас идет монтаж новой выставки.

Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Требуется предварительная запись по ссылке

"Заговор Тополей" и панорамный вид на Волгу: показываем, как обновили галерею "Виктория"

Третьяковка в Самаре презентовала новый павильон "Летняя кухня"

Бесплатные экскурсии в Музее Банка России в Самаре

