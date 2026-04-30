В "Заварке" пройдет концерт фольклорного ансамбля "Вечора"

В пятницу, 1 мая, в 18:00 в галерее "Заварка" пройдет концерт самарского фольклорного ансамбля "Вечора" (6+).

Народные и застольные песни - не просто набор слов и мелодий. В них скрыта мудрость веков и душа народа. Это живое дыхание прошлого, передаваемое из поколения в поколение. Здесь поется о горе и радости, о любви и разлуке, о труде и отдыхе, о борьбе за справедливость.

"К сожалению, сегодня такая музыка звучит все реже, - объясняют организаторы мероприятия. - Однако не стоит забывать о своих корнях. Ведь, как говорил Максим Горький, "не зная прошлого, невозможно понять настоящее и предвидеть будущее". Мы хотим вернуть народные песни в нашу жизнь. Пусть они звучат в домах, на праздниках, в кругу семьи и друзей. Пусть они напоминают о том, кто мы есть, откуда мы родом и к чему стремимся".

Участники ансамбля "Вечора", которые занимаются изучением и сохранением традиций Самарского края, исполнят русские народные песни, в том числе собранные в ходе экспедиций коллектива. На концерте прозвучат композиции, в сюжете которых переплетаются различные мотивы.

Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Требуется предварительная запись по ссылке.