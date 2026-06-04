Работы фотографов из Самарской области вошли в экспозицию выставки "Детство" в Санкт‑Петербурге

Во вторник, 2 июня, в арт‑пространстве "Окна" (Санкт‑Петербург) открылась выставка детской фотографии "Детство" от проекта Russian Photo Expo. Экспозиция собрала 274 работы из более чем 2600 поданных заявок.

Среди участников - автор из Безенчука и три фотографа из Самары.

Кадры запечатлели самые трогательные моменты: первые открытия детей, радость игр, тепло семейных встреч и искреннее любопытство к миру. Каждая фотография - отдельная история, наполненная непосредственностью и настоящими эмоциями.

Автор Анастасия Кульдишова из Безенчука представила работу "Детские забавы". На фото дети играют в лугах, нашли канат и устроили состязание "мальчики против девочек", в итоге победила дружба.

Виктория Саяпина с фотографией дочери "Ты становишься старше". "Она взрослеет, меняется, и я ловлю себя на том, что просто счастлива наблюдать за этим и беречь этот момент", - поделилась эмоциями автор.

Также представлены работы самарских авторов Юлии Воробьевой и Юлианны Башаевой.