Загадочные грамоты Самары: в музее Алабина представили редкие документы XVI–XVII веков

В четверг, 28 мая, в Музее имени Алабина прошла лекция Бориса Морозова, старшего научного сотрудника Института славяноведения РАН, посвященная недавно выявленным царским грамотам, которые относятся к основанию Самары и службе ее воевод в 1586–1610 годы. Обнаруженные в родовом архиве Квашниных‑Самариных документы проливают новый свет на раннюю историю города и показывают необычные бытовые и политические подробности Смутного времени.
Борис Морозов представил комплекс грамот — от подробных "памятей" с инструкциями по устройству города и укреплений, до казенных распоряжений и судебных дел. Особенность коллекции в ее полноте: среди текстов есть и сметные указания, и росписи окладов, и списки "детей боярских", что позволяет сопоставить административную практику, военное снабжение и социальную структуру пограничного гарнизона.
Найденные документы сохраняют следы сложной архивной судьбы: часть посольских приказов попала в московские сундуки и чудом уцелела вопреки многочисленным пожарам XVI‑XVII вв. Уникальный сборник грамот оказался в родовом архиве Квашниных‑Самариных, поскольку Андрей Никитич Квашнин‑Самарин (самарский воевода в 1675–1677 гг.) вывез все, что хоть как-то касалось его имени, в Москву.
"Вероятно, тюркское происхождение фамилии воевода принял за связь с городом. Такая практика была направлена на будущее повышение чина. Другое дело, что он потрудился забрать с собой и какие-то следственные дела. Важно отметить, что они чудом сохранились уже в то время, к середине XVII века, поскольку в Смутный период ни в каком другом городе их уже не было", — рассказал Борис Морозов.
Наличие копий и подлинников, а также позднейших списков (включая подпись некоего Левонтия Ермолова) свидетельствует о том, что тексты циркулировали и использовались повторно в последующие эпохи. "Остается загадкой в этой истории, зачем Левонтею понадобился документ спустя довольно длительный срок, когда, кажется, копия грамоты совершенно никому не нужна", — отметил Борис Морозов.
Документы освещают практические стороны "фронтальной" политики: порядок размещения стрельцов и казаков, расчет хлебного и винного довольствия (вплоть до размеров дворцовых ведер), механизмы допуска ногайских купцов и правила взаимодействия с кочевниками. Это не просто "память о городе", а подробная рабочая инструкция для управления пограничной зоной — текст, в котором видны и стратегические расчеты, и повседневные бытовые детали.
Обсуждения вызывали многочисленные бытовые эпизоды из грамот: пьяные драки, обвинения в "измене" и "балабольстве", распоряжения о принудительных браках вдов стрельцов и наказаниях за "неподобные" речи. Эти детали важны не столько как курьезы, сколько как зеркало социокультурных практик: как центры власти контролировали лояльность гарнизона и населения, какие санкции применялись в условиях политической нестабильности.
Особое внимание Морозов уделил "тушинской" тематике: в период Лжедмитрия II Россия фактически разделилась на две части - одна признавала власть царя Василия Шуйского, который правил в Москве, другая часть находилась под контролем самозванца. В обнаруженных материалах есть редкий прямой след "параллельного государства".
"Самозванец обосновался в подмосковном селе Тушино. В связи с этим заимел ряд прозвищ: "Тушинский вор", "Калужский вор", "царик" и прочие. Особый интерес, конечно, вызывает вопрос о коллективном характере того русского народа. Зная, что мощи настоящего царевича были найдены и даже демонстрировали чудеса, самозванец все равно смог заручиться поддержкой половины России. Такие документы помогают понять, как локальные города реагировали на центры самозванческой власти и как менялась лояльность городских сообществ в годы Смуты", — отметил историк.
Существование детализированных распорядков по продовольствию, мобилизации и пропуску иностранцев дает основания пересмотреть представления о том, насколько централизованно и профессионально решались вопросы пограничной обороны в конце XVI - начале XVII века.
Борис Морозов также сделал профессиональные замечания о тексте и почерках: многие грамоты написаны "дьячьими" руками с нарочито трудночитаемыми буквами, встречаются автографы и портретные парсуны царей — все это усложняет понимание и одновременно подтверждает подлинность документации. Лектор подчеркнул, что точное прочтение и контекстуализация требуют глубокой археографической работы, часть которой представлена в археографическом ежегоднике за 2024 год.
Неочевидные, но важные выводы: сама практика вывоза полного комплекта документов одним воеводой говорит о роли личных архивов в сохранении административной памяти. Позднейшие копии и включения свидетельствуют о попытках "узаконить" или сохранить политическую память разных эпох. Генеалогические записи в грамотах дают ключи к реконструкции расселения служилых фамилий и их превращения в поместное или однодворческое сословие. Это помогает связать документальные строки XVI–XVII вв. с демографией и фамильной историей поздних веков.
Аудитория получила не только фактический отчет, но и метаконтекст исследования: как архивы формировались и терялись, почему отдельные документы уцелели и что означает их обнаружение для локальной и общей российской историографии. Борис Морозов завершил лекцию анонсом публикации текстов и призывом к дальнейшему исследованию — в том числе к сравнительному анализу с материалами по ногайским и казанским делам.
Последние комментарии
Уважаемый руководитель музея, добрый день! Пожалуйста, насчёт Александра Николаевича Шелашникова, моего прадеда, не делайте ошибки в своих рассказах. В доме Шелашниковых была больница, в перестроечное время был пожар. Можно было отремонтировать. Но никто ничего делать не стал. Легче было разобрать. Остался от дома подвал, как в первозданном виде. Абсолютно новый. Был заказ проект по восстановлению имени на 5 миллионов рублей, его подготовили, но денег не выделили. Семья Шелашниковых была в Самаре,когда крушили поместье присланное по указу советской власти красноармейцы, есть версия, что семья вместе с Александром Николаевичем уехала в Омск. Когда Александр Николаевич умер от разрыва слепой кишки, был гнойный аппендицит, Александра Денисовна в Омске оформляет письменное прошение о назначении пенсии на детей об утрате кормильца.У меня есть копии документов. Александр Николаевич похоронен на Казачьем кладбище в Омске в присутствии достойных людей, они в документе все упомянуты.Большевики это кладбище уничтожили. После смерти Александра Николаевича все вернулись в Самару. Есть документы. Фамилию не меняли. Изменили букву в фамилии: были Шелашниковых, стали ШАЛАШНИКОВЫ. Учёные объясняют, что разницы в фамилии нет. Это одна и та же фамилия, так как во всех ранее документах писала и так - через Е, и эдак - через А. Изменили даты рождения и место рождения. Изъяли архивные документы на имение, на всю свою собственность и хранили их при себе. Конечно, мы с моей семьёй до детали можем всё рассказать. Вот в свой рассказ вам хорошо бы включить заслуги Александра Николаевича, его награды. Ведь он награжден Георгиевским Крестом, имеет медали. Семья двоюродного брата Александра Николаевича была в Харбине. Есть документы, подтверждающие это. Есть рассказы соседей в Ярославле, с которыми проживала Александра Денисовна после переезда из Самары в 30-40-ые годы, о том, что Мария часто вспоминала о жизни в Китае. Но подтверждения этому нет. Фролова Т. В.,учитель ГБОУ СОШ с. Узюково
"Любовь холоднее смерти", 1969. Режиссер Райнер Вернер Фассбиндер. Фильм "Бассейн" не его авторства! Учите матчасть!
Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.
Объект должен жить! И это здорово!
Стоит порадоваться за благое дело!