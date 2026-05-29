Загадочные грамоты Самары: в музее Алабина представили редкие документы XVI–XVII веков

В четверг, 28 мая, в Музее имени Алабина прошла лекция Бориса Морозова, старшего научного сотрудника Института славяноведения РАН, посвященная недавно выявленным царским грамотам, которые относятся к основанию Самары и службе ее воевод в 1586–1610 годы. Обнаруженные в родовом архиве Квашниных‑Самариных документы проливают новый свет на раннюю историю города и показывают необычные бытовые и политические подробности Смутного времени.

Борис Морозов представил комплекс грамот — от подробных "памятей" с инструкциями по устройству города и укреплений, до казенных распоряжений и судебных дел. Особенность коллекции в ее полноте: среди текстов есть и сметные указания, и росписи окладов, и списки "детей боярских", что позволяет сопоставить административную практику, военное снабжение и социальную структуру пограничного гарнизона.

Найденные документы сохраняют следы сложной архивной судьбы: часть посольских приказов попала в московские сундуки и чудом уцелела вопреки многочисленным пожарам XVI‑XVII вв. Уникальный сборник грамот оказался в родовом архиве Квашниных‑Самариных, поскольку Андрей Никитич Квашнин‑Самарин (самарский воевода в 1675–1677 гг.) вывез все, что хоть как-то касалось его имени, в Москву. 

"Вероятно, тюркское происхождение фамилии воевода принял за связь с городом. Такая практика была направлена на будущее повышение чина. Другое дело, что он потрудился забрать с собой и какие-то следственные дела. Важно отметить, что они чудом сохранились уже в то время, к середине XVII века, поскольку в Смутный период ни в каком другом городе их уже не было", — рассказал Борис Морозов.

Наличие копий и подлинников, а также позднейших списков (включая подпись некоего Левонтия Ермолова) свидетельствует о том, что тексты циркулировали и использовались повторно в последующие эпохи. "Остается загадкой в этой истории, зачем Левонтею понадобился документ спустя довольно длительный срок, когда, кажется, копия грамоты совершенно никому не нужна", — отметил Борис Морозов. 

Документы освещают практические стороны "фронтальной" политики: порядок размещения стрельцов и казаков, расчет хлебного и винного довольствия (вплоть до размеров дворцовых ведер), механизмы допуска ногайских купцов и правила взаимодействия с кочевниками. Это не просто "память о городе", а подробная рабочая инструкция для управления пограничной зоной — текст, в котором видны и стратегические расчеты, и повседневные бытовые детали.

Обсуждения вызывали многочисленные бытовые эпизоды из грамот: пьяные драки, обвинения в "измене" и "балабольстве", распоряжения о принудительных браках вдов стрельцов и наказаниях за "неподобные" речи. Эти детали важны не столько как курьезы, сколько как зеркало социокультурных практик: как центры власти контролировали лояльность гарнизона и населения, какие санкции применялись в условиях политической нестабильности.

Особое внимание Морозов уделил "тушинской" тематике: в период Лжедмитрия II Россия фактически разделилась на две части - одна признавала власть царя Василия Шуйского, который правил в Москве, другая часть находилась под контролем самозванца. В обнаруженных материалах есть редкий прямой след "параллельного государства".

"Самозванец обосновался в подмосковном селе Тушино. В связи с этим заимел ряд прозвищ: "Тушинский вор", "Калужский вор", "царик" и прочие. Особый интерес, конечно, вызывает вопрос о коллективном характере того русского народа. Зная, что мощи настоящего царевича были найдены и даже демонстрировали чудеса, самозванец все равно смог заручиться поддержкой половины России. Такие документы помогают понять, как локальные города реагировали на центры самозванческой власти и как менялась лояльность городских сообществ в годы Смуты", — отметил историк. 

Существование детализированных распорядков по продовольствию, мобилизации и пропуску иностранцев дает основания пересмотреть представления о том, насколько централизованно и профессионально решались вопросы пограничной обороны в конце XVI - начале XVII века.

Борис Морозов также сделал профессиональные замечания о тексте и почерках: многие грамоты написаны "дьячьими" руками с нарочито трудночитаемыми буквами, встречаются автографы и портретные парсуны царей — все это усложняет понимание и одновременно подтверждает подлинность документации. Лектор подчеркнул, что точное прочтение и контекстуализация требуют глубокой археографической работы, часть которой представлена в археографическом ежегоднике за 2024 год.

Неочевидные, но важные выводы: сама практика вывоза полного комплекта документов одним воеводой говорит о роли личных архивов в сохранении административной памяти. Позднейшие копии и включения свидетельствуют о попытках "узаконить" или сохранить политическую память разных эпох. Генеалогические записи в грамотах дают ключи к реконструкции расселения служилых фамилий и их превращения в поместное или однодворческое сословие. Это помогает связать документальные строки XVI–XVII вв. с демографией и фамильной историей поздних веков.

Аудитория получила не только фактический отчет, но и метаконтекст исследования: как архивы формировались и терялись, почему отдельные документы уцелели и что означает их обнаружение для локальной и общей российской историографии. Борис Морозов завершил лекцию анонсом публикации текстов и призывом к дальнейшему исследованию — в том числе к сравнительному анализу с материалами по ногайским и казанским делам.

Татьяна Фролова 06 марта 2026 16:15 Удивительный мир деревни открывается в Исаклинском историко-краеведческом музее

Уважаемый руководитель музея, добрый день! Пожалуйста, насчёт Александра Николаевича Шелашникова, моего прадеда, не делайте ошибки в своих рассказах. В доме Шелашниковых была больница, в перестроечное время был пожар. Можно было отремонтировать. Но никто ничего делать не стал. Легче было разобрать. Остался от дома подвал, как в первозданном виде. Абсолютно новый. Был заказ проект по восстановлению имени на 5 миллионов рублей, его подготовили, но денег не выделили. Семья Шелашниковых была в Самаре,когда крушили поместье присланное по указу советской власти красноармейцы, есть версия, что семья вместе с Александром Николаевичем уехала в Омск. Когда Александр Николаевич умер от разрыва слепой кишки, был гнойный аппендицит, Александра Денисовна в Омске оформляет письменное прошение о назначении пенсии на детей об утрате кормильца.У меня есть копии документов. Александр Николаевич похоронен на Казачьем кладбище в Омске в присутствии достойных людей, они в документе все упомянуты.Большевики это кладбище уничтожили. После смерти Александра Николаевича все вернулись в Самару. Есть документы. Фамилию не меняли. Изменили букву в фамилии: были Шелашниковых, стали ШАЛАШНИКОВЫ. Учёные объясняют, что разницы в фамилии нет. Это одна и та же фамилия, так как во всех ранее документах писала и так - через Е, и эдак - через А. Изменили даты рождения и место рождения. Изъяли архивные документы на имение, на всю свою собственность и хранили их при себе. Конечно, мы с моей семьёй до детали можем всё рассказать. Вот в свой рассказ вам хорошо бы включить заслуги Александра Николаевича, его награды. Ведь он награжден Георгиевским Крестом, имеет медали. Семья двоюродного брата Александра Николаевича была в Харбине. Есть документы, подтверждающие это. Есть рассказы соседей в Ярославле, с которыми проживала Александра Денисовна после переезда из Самары в 30-40-ые годы, о том, что Мария часто вспоминала о жизни в Китае. Но подтверждения этому нет. Фролова Т. В.,учитель ГБОУ СОШ с. Узюково

"Заговор Тополей" и панорамный вид на Волгу: показываем, как обновили галерею "Виктория"

Третьяковка в Самаре презентовала новый павильон "Летняя кухня"

Бесплатные экскурсии в Музее Банка России в Самаре

