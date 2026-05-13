Экскурсии, лекция и сеанс коллективного рисования: "ЗИМ Галерея" анонсировала программу на "Ночь музеев"

В субботу, 16 мая, "ЗИМ Галерея" присоединится к всероссийской акции "Ночь музеев". Культурный центр будет работать с 15:00 до 23:00, а гостей ждут экскурсии по действующим выставкам, лекция об архитектуре самарских музеев и галерей и сеанс коллективного рисования от проекта "Школа плохого рисунка". Вход на все мероприятия свободный.
В галерее будут работать две выставки. "Красота земная и небесная" (6+) - персональная выставка Дины Богусоновой. В экспозиции представлены живописные произведения художницы и работы в технике горячей эмали. "Субстанция" (12+) - проект самарского художника уличной волны Кирилла Зырянова. Графика, объекты декоративно-прикладного искусства, цифровое искусство, текстиль и скульптура здесь сплетаются в единое высказывание.
Программа мероприятий "Ночи музеев" в культурном центре "ЗИМ Галерея":
- 15:00 - авторская экскурсия по выставке Кирилла Зырянова "Субстанция" (12+). Художник расскажет о своем творчестве и работах на выставке.
- 16:00 - лекция Армена Арутюнова "Архитектура самарских музеев и галерей" (12+). Самарский историк архитектуры расскажет о зданиях, в которых располагаются местные галереи и музеи, а также о неосуществленных проектах.
- 17:00 - авторская экскурсия Дины Богусоновой по выставке "Красота земная и небесная" (12+). Художница расскажет о представленных на выставке работах, об их сюжетах, истории создания и техниках исполнения.
- 18:00-20:00 сеанс коллективного рисования от проекта "Школа плохого рисунка" (12+). "Школа плохого рисунка" - это место, где неважно, насколько хорошо ты рисуешь и в какой технике работаешь (акварель, маркеры, аппликация или цифровая графика). Главное - возможность собираться вместе с единомышленниками и заниматься любимым делом. Участники будут рисовать приглашенных моделей с натуры. Присоединиться к процессу может каждый, необходимо только взять с собой любые принадлежности для рисования.
