В "ЗИМ Галерее" пройдет авторская экскурсия по выставке "Красота земная и небесная"

В воскресенье, 19 апреля, в 16:00 в культурном центре "ЗИМ Галерея" пройдет авторская экскурсия Дины Богусоновой по выставке "Красота земная и небесная" (12+). Вход свободный.

В экспозиции представлена живопись Дины Богусоновой и произведения в технике горячей эмали. Значительная часть работ подготовлена художницей специально для выставки в "ЗИМ Галерее".

"Живопись — это мгновение, которое художник пытается ухватить, сохранить и перенести на холст, — считает автор. — Она складывается из наблюдений за небом, человеком, садом, великой рекой, цветком…".

Эти наблюдения за природой и человеком художница фиксирует в своих произведениях. На экскурсии Дина Богусонова расскажет о представленных на выставке сериях работ, их сюжетах, истории создания и техниках исполнения.