Дина Богусонова проведет авторскую экскурсию по выставке в "ЗИМ Галерее"

В воскресенье, 26 апреля, в 16:00 в культурном центре "ЗИМ Галерея" пройдет авторская экскурсия Дины Богусоновой по выставке "Красота земная и небесная" (12+). Вход свободный.

Дина Богусонова — самарский живописец, график, эмальер. Член Союза художников России и Международной ассоциации изобразительных искусств (АИАП ЮНЕСКО). За 30 лет профессиональной художественной деятельности принимала участие в более чем 80 выставках в России и за рубежом.

На выставке в "ЗИМ Галерее" представлено около 40 произведений художницы — живописные полотна и работы в технике горячей эмали. Значительная часть подготовлена специально для нынешней экспозиции.

В своем творчестве Дина Богусонова философски проводит параллели между нашей жизнью и циклами природы, ее состояниями. Весна, лето, осень, зима и снова весна.

На экскурсии художница расскажет о представленных на выставке работах, их сюжетах, истории создания и техниках исполнения.