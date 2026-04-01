В "ЗИМ Галерее" откроется выставка Дины Богусоновой

В пятницу, 3 апреля, в 19:00 в главном зале культурного центра "ЗИМ Галерея" откроется персональная выставка Дины Богусоновой "Красота земная и небесная" (6+). В экспозиции представят живописные произведения художницы и работы в технике горячей эмали. Вход свободный.
Живопись - это мгновение, которое художник пытается ухватить, сохранить и перенести на холст. Она складывается из наблюдений за небом, человеком, садом, великой рекой, цветком… и даже за картофелем, который вдруг решил прорасти весной. Какая великая энергия заложена в малом семени!..
Человек - часть этого мира, этого огромного разнообразия процессов. Поэтому Дина Богусонова философски проводит параллели между нашей жизнью и циклами природы, ее состояниями. Весна, лето, осень, зима и снова весна.
"Я делаю натурные акварельные зарисовки или эскизы. Из этих малых частиц потом складывается большой холст или целая серия работ. Темы часто перекликаются. Материалы я могу менять. Холст, масло, акварель, горячие эмали - они только дополняют друг друга", - рассказывает Дина Богусонова.
В экспозиции будет представлено около 40 произведений в разных техниках. Значительная часть работ выполнена художницей специально для выставки в "ЗИМ Галерее".
Дина Богусонова - самарский живописец, график, эмальер. Член Союза художников России и Международной ассоциации изобразительных искусств (АИАП ЮНЕСКО). За 30 лет профессиональной художественной деятельности принимала участие более чем в 80 выставках в России и за рубежом.
Персональные выставки Дины Богусоновой проходили в зале самарского регионального отделения Союза художников, самарских галереях "Новое пространство", "Вавилон" и "Арт-пропаганда", Самарском художественном музее, отделе искусств библиотеки культурного центра "Автоград", Поволжском православном институте имени Святителя Алексия и Тольяттинском художественном музее, петербургском конгрессно-выставочном центре "Экспофорум" и галерее "Эрарта" в Лондоне.
Выставка продлится до середины мая.
