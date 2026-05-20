Главным тренером "Крыльев" останется Сергей Булатов

САМАРА. 20 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Сергей Булатов продолжит работать главным тренером "Крыльев Советов". Ему будет предложен новый контракт. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Фото: канал Вячеслава Федорищева в МАХ

"Вместе с менеджментом клуба приняли решение. Уверен, болельщики поддержат. Пожелал Сергею Александровичу успехов, вместе с командой динамично двигаться вперед и сохранить тот атакующий футбол, настрой и предельную самоотдачу, которые мы видели в победных матчах концовки прошлого сезона", — написал в своем канале Мах губернатор.

Напомним, Булатов сменил на посту главного тренера Магомеда Адиева, с которым контракт расторгнут по соглашению сторон.

Также глава региона подтвердил, что Максим Симонов выдвинут на должность председателя совета директоров ФК. 

"Для самарского футбола он человек известный, многое сделал и делает для его развития. Вопрос будет рассмотрен на заседании совета директоров. Не сомневаюсь, коллеги Максима Владимировича поддержат", — резюмировал Федорищев.

"Крылья Советов" vs ЦСКА

