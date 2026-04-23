"Акрон" вничью сыграл с махачкалинским "Динамо"

В четверг, 23 апреля, на стадионе "Солидарность Самара Арена" прошел матч между тольяттинским "Акроном" и махачкалинским "Динамо". По итогам игры счет составил 1:1.
Со стороны "Акрона" отличился Роберто Фернандес. Он забил на девятой минуте. На 75-й минуте игрок "Динамо МХ" Мохаммад Хоссейннежад восстановил равенство в счете.
Последние комментарии
