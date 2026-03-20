Магомед Адиев: "После пропущенного гола появилась определенная злость"

После кубковой победы по пенальти над "Локомотивом" (5:4, 2:2 в основное время) главный тренер "Крыльев Советов" Магомед Адиев дал комментарий по итогам матча, а также объяснил количество замен.

"Считаю, что неплохой матч провели, в особенности первый тайм. Довольно-таки компактно действовали, понравилась реакция ребят на пропущенный гол. У нас давно уже этого не было. Мы должны признать свои минусы, когда пропускаем гол — это очень сильно бьет по нашей психологии, и мы выпадаем из игры. Сегодняшний матч был диаметрально противоположным именно по психологии. После пропущенного гола появилась определенная злость и получилось забить два гола.

Во втором тайме, в принципе, у нас были неплохие выпады, где мы могли третий забивать, но в то же время "Локомотив" путем своих замен больше в позиционной атаке находился, и один из их сильных козырей у них сыграл — это стандарт. Серия пенальти, как говорится, это лотерея. Нам чуть больше повезло, поэтому в целом считаю, что выдался неплохой матч, и рады, что прошли дальше", — отметил тренер самарцев.

Кроме этого, Магомед Мусаевич объяснил, почему сделал всего три замены за всю игру: "Ну, в таком матче очень тяжело было выйти на замену. И в принципе меня устраивало то, что происходило на футбольном поле. Мы нормально держали темп, выходили в быстрые атаки. Не видел в этом необходимости. Баньяца уже под конец выпускал, больше под серию пенальти. Хубулов вышел, так как Ильзат подустал. Володя может один в один обыграть, какой-то момент создать. Рассказов тоже давно не играл, видно было, что ему тяжело все 90 минут провести. Так, по большому счету, и делали замены сегодня", — сказал Адиев.