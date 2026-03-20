Магомед Адиев: "После пропущенного гола появилась определенная злость" "Крылья Советов" переиграли по пенальти московский "Локомотив" Артем Дзюба: "Хорошо хоть, что отыгрались, но осадок остался" Роберто Фернандес: "Победа придала бы нам уверенности" "Крылья Советов" проиграли "Пари НН" на выезде — 0:3

Магомед Адиев: "После пропущенного гола появилась определенная злость"

САМАРА. 20 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
После кубковой победы по пенальти над "Локомотивом" (5:4, 2:2 в основное время) главный тренер "Крыльев Советов" Магомед Адиев дал комментарий по итогам матча, а также объяснил количество замен.

"Считаю, что неплохой матч провели, в особенности первый тайм. Довольно-таки компактно действовали, понравилась реакция ребят на пропущенный гол. У нас давно уже этого не было. Мы должны признать свои минусы, когда пропускаем гол — это очень сильно бьет по нашей психологии, и мы выпадаем из игры. Сегодняшний матч был диаметрально противоположным именно по психологии. После пропущенного гола появилась определенная злость и получилось забить два гола.

Во втором тайме, в принципе, у нас были неплохие выпады, где мы могли третий забивать, но в то же время "Локомотив" путем своих замен больше в позиционной атаке находился, и один из их сильных козырей у них сыграл — это стандарт. Серия пенальти, как говорится, это лотерея. Нам чуть больше повезло, поэтому в целом считаю, что выдался неплохой матч, и рады, что прошли дальше", — отметил тренер самарцев.

Кроме этого, Магомед Мусаевич объяснил, почему сделал всего три замены за всю игру: "Ну, в таком матче очень тяжело было выйти на замену. И в принципе меня устраивало то, что происходило на футбольном поле. Мы нормально держали темп, выходили в быстрые атаки. Не видел в этом необходимости. Баньяца уже под конец выпускал, больше под серию пенальти. Хубулов вышел, так как Ильзат подустал. Володя может один в один обыграть, какой-то момент создать. Рассказов тоже давно не играл, видно было, что ему тяжело все 90 минут провести. Так, по большому счету, и делали замены сегодня", — сказал Адиев.

Ишкирда Пиздундаева 25 января 2026 00:52 Тольяттинский "Акрон" сыграл вничью с московской "Родиной"

Крылья обанкротятся, не за кого станет болеть. Акрон родным станет.

андрей пугин 24 января 2025 17:16 Тольяттинский "Акрон" сыграл вничью с московской "Родиной"

Самаре это не интересно.

андрей пугин 25 декабря 2024 09:03 "Акрон" на сборах сыграет с "Родиной" и "Урарту"

Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.

андрей пугин 24 декабря 2024 08:23 "Акрон" проведет сборы на берегу Персидского залива

Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.

Андрей Куропаткин 26 августа 2024 05:02 Доминик Ороз: "Меня сразу убедила концепция клуба, и я приехал сюда играть в футбол"

Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.

"Крылья Советов" vs ЦСКА

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Матч сборных Англии - Швеции

