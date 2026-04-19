"Акрон" в меньшинстве сыграл вничью с "Рубином"

В 25-м туре Мир РПЛ "Рубин" принимал тольяттинский "Акрон".
Защитник "Рубина" Никита Лобов открыл счет на 49-й минуте. Артем Дзюба сравнял счет на 62-й минуте.
На 67-й минуте тольяттинский защитник Марат Бокоев был удален за фол на Ильей Рожкове.
После 25 туров чемпионата России клуб из Тольятти заработал 23 очка и располагается на 13-й строчке.
Забитым мячом в ворота казанцев опередил в списке бомбардиров клуба Андреса Понсе.
Для побития рекорда венесуэльского нападающего Дзюбе хватило двух сезонов: 17 мячей Артем забил в матчах МИР ППЛ, а еще один — в FONBET Кубке России.
Тройка лучших бомбардиров на профессиональном уровне в истории красно-черных выглядит следующим образом:
1) Артем Дзюба — 18 голов (5 — с пенальти);
2) Андрес Понсе — 17 (1);
3-4) Абу-Саид Эльдарушев — 15 (2);
3-4) Константин Базелюк — 15 (5).
Последние комментарии
Крылья обанкротятся, не за кого станет болеть. Акрон родным станет.
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.