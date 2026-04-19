"Акрон" в меньшинстве сыграл вничью с "Рубином"

КАЗАНЬ. 19 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В 25-м туре Мир РПЛ "Рубин" принимал тольяттинский "Акрон".

Фото: ФК Акрон

Защитник "Рубина" Никита Лобов открыл счет на 49-й минуте. Артем Дзюба сравнял счет на 62-й минуте.

На 67-й минуте тольяттинский защитник Марат Бокоев был удален за фол на Ильей Рожкове.

После 25 туров чемпионата России клуб из Тольятти заработал 23 очка и располагается на 13-й строчке.

Забитым мячом в ворота казанцев опередил в списке бомбардиров клуба Андреса Понсе.

Для побития рекорда венесуэльского нападающего Дзюбе хватило двух сезонов: 17 мячей Артем забил в матчах МИР ППЛ, а еще один — в FONBET Кубке России.

Тройка лучших бомбардиров на профессиональном уровне в истории красно-черных выглядит следующим образом:

1) Артем Дзюба — 18 голов (5 — с пенальти);

2) Андрес Понсе — 17 (1);

3-4) Абу-Саид Эльдарушев — 15 (2);

3-4) Константин Базелюк — 15 (5).

Последние комментарии

Ишкирда Пиздундаева 25 января 2026 00:52 Тольяттинский "Акрон" сыграл вничью с московской "Родиной"

Крылья обанкротятся, не за кого станет болеть. Акрон родным станет.

андрей пугин 24 января 2025 17:16 Тольяттинский "Акрон" сыграл вничью с московской "Родиной"

Самаре это не интересно.

андрей пугин 25 декабря 2024 09:03 "Акрон" на сборах сыграет с "Родиной" и "Урарту"

Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.

андрей пугин 24 декабря 2024 08:23 "Акрон" проведет сборы на берегу Персидского залива

Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.

Андрей Куропаткин 26 августа 2024 05:02 Доминик Ороз: "Меня сразу убедила концепция клуба, и я приехал сюда играть в футбол"

Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.

"Крылья Советов" vs ЦСКА

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Матч сборных Англии - Швеции

