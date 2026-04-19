"Акрон" в меньшинстве сыграл вничью с "Рубином"

В 25-м туре Мир РПЛ "Рубин" принимал тольяттинский "Акрон".

Защитник "Рубина" Никита Лобов открыл счет на 49-й минуте. Артем Дзюба сравнял счет на 62-й минуте.

На 67-й минуте тольяттинский защитник Марат Бокоев был удален за фол на Ильей Рожкове.

После 25 туров чемпионата России клуб из Тольятти заработал 23 очка и располагается на 13-й строчке.

Забитым мячом в ворота казанцев опередил в списке бомбардиров клуба Андреса Понсе.

Для побития рекорда венесуэльского нападающего Дзюбе хватило двух сезонов: 17 мячей Артем забил в матчах МИР ППЛ, а еще один — в FONBET Кубке России.

Тройка лучших бомбардиров на профессиональном уровне в истории красно-черных выглядит следующим образом:

1) Артем Дзюба — 18 голов (5 — с пенальти);

2) Андрес Понсе — 17 (1);

3-4) Абу-Саид Эльдарушев — 15 (2);

3-4) Константин Базелюк — 15 (5).