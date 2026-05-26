"Крыльям" грозит трансферный бан из-за долга "Зениту"

ФК "Крылья Советов" до сих пор не рассчитались с петербургским "Зенитом" за трансфер нападающего Ивана Сергеева в московское "Динамо", пишет samara.mk.ru.

Напомним, что Сергеев вернулся в Самару в сентябре 2024 г., а летом 2025 г. ушел в московское "Динамо". Сумма сделки тогда составила 360 млн рублей.

При этом в соглашении между "Крыльями" и клубом из Санкт-Петербурга был прописан пункт, по которому часть средств от последующей продажи Сергеева должна была уйти "Зениту".

СМИ сообщают, что самарцы до сих пор не перевели петербуржцам 100 млн рублей. Из-за этого волжане могут столкнуться с трансферным баном.

Также уточняется, что "Крылья Советов" обещали закрыть задолженность еще к маю нынешнего года.