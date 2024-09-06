"Крылья Советов" и "Зенит" согласовали условия трансфера Ивана Сергеева

Футбольные клубы "Крылья Советов" и "Зенит" согласовали условия трансфера нападающего Ивана Сергеева, сообщает пресс-служба волжан. Соглашение с 29-летним футболистом рассчитано на три года. В самарском клубе Иван будет выступать под 13 номером.

Ранее Сергеев уже выступал за "Крылья Советов". Принял участие в 66 матчах, в которых забил 51 гол, отдал 15 голевых передач. В сезоне 2020/21 стал лучшим бомбардиром ФНЛ.

В минувшем сезоне нападающий провел за "Зенит" 26 игр в МИР РПЛ, отметившись 6 голами и 3 ассистами. Всего за сине-бело-голубых сыграл 93 матча, в которых забил 30 голов и отдал 15 результативных передач, а также завоевал семь трофеев.