"Крылья Советов" и "Зенит" согласовали условия трансфера Ивана Сергеева

Футбольные клубы "Крылья Советов" и "Зенит" согласовали условия трансфера нападающего Ивана Сергеева, сообщает пресс-служба волжан. Соглашение с 29-летним футболистом рассчитано на три года. В самарском клубе Иван будет выступать под 13 номером.
Ранее Сергеев уже выступал за "Крылья Советов". Принял участие в 66 матчах, в которых забил 51 гол, отдал 15 голевых передач. В сезоне 2020/21 стал лучшим бомбардиром ФНЛ.
В минувшем сезоне нападающий провел за "Зенит" 26 игр в МИР РПЛ, отметившись 6 голами и 3 ассистами. Всего за сине-бело-голубых сыграл 93 матча, в которых забил 30 голов и отдал 15 результативных передач, а также завоевал семь трофеев.
Последние комментарии
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Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.
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Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️