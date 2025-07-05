Иван Сергеев, "Крылья Советов": "Для меня было честью выступать в такой команде"

Нападающий "Крыльев Советов" обратился к самарским болельщикам спрощальным словом. Душевный текст от его лица опубликован в телеграм-канале футбольного клуба.

"Дорогие болельщики Самары! "Крылья Советов" — большой клуб с богатой историей. Для меня было честью выступать в такой команде. Самара многое мне дала не только в футбольном плане. Мы достойно выступили в чемпионате, играли в Кубке России, я получил вызов в национальную сборную, отдавался на каждой тренировке и в каждом матче, иногда получалось радовать забитыми мячами. Ничего из этого не вышло бы, если бы не было вашей активной и искренней поддержки!" — отметил Иван Сергеев.

Футболист также добавил, что Самара — по-настоящему футбольный город, здесь любят футбол.

"Хотел бы поблагодарить всех тренеров и партнеров по команде, руководителей и сотрудников клуба! Мне было очень комфортно здесь играть, и я всегда чувствовал поддержку от всех и каждого. Низкий поклон каждому болельщику, который предан и всегда на стороне "Крыльев Советов". Поддерживайте и дальше команду, а "Крылья" и Самара навсегда останутся в моем сердце", — заключил он.

Напомним, накануне стало известно, что нападающий "Крыльев Советов" Иван Сергеев официально перешел в московское "Динамо". Трансфер состоялся в пятницу, 4 июля. Bookmaker-ratings.ru сообщает, что "Динамо" заплатило за переход Сергеева 3,8 млн евро.