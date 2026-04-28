Заур Тедеев: "Мы сегодня обыграли сильную команду"

После победы в гостях над "Балтикой" (1:0) главный тренер "Акрона" Заур Тедеев прокомментировал игру и оценил перспективы калининградской команды.

"Сегодня мы с "Балтикой" не взаимодействовали, мы играли, но взаимодействовали между собой, особенно хорошо в обороне. Я говорил перед матчем, что главное - выиграть большинство единоборств, потому что вся игра - это, по сути, сплошные длинные передачи и очень много подборов, которые мы сегодня в основном забирали.

Что касается атакующего потенциала, то первые 20-25 минут, я был очень доволен тем, как мы взаимодействовали между собой в атакующих действиях и создали достаточное количество подходов. Более того, был очень хороший выход из обороны в атаку, когда мы забили мяч, но его не засчитали. Нужно посмотреть, как умело линии у нас чертят по-разному, поэтому мы спокойны в этой ситуации. Но я, честно говоря, по повтору был уверен, что гол должен быть засчитан. Это то, что я видел в маленьком мониторе.

Во втором тайме какое-то определенное преимущество уже в конце было у "Балтики", но мы знаем, что эта команда очень хорошо готова функционально и физически - это отличает их от других команд. Не просто так "балтийцы" находятся вверху турнирной таблицы. Поделюсь наблюдением, так как мы все игры в чемпионате с ними сыграли: если "Балтика" продолжит так играть, как в первых турах, то эта команда будет бороться за чемпионство. Почему я так думаю? Тот уровень скорости, который возникает в матчах этой команды, заставляет ее уважать и совершенно по-другому на нее смотреть относительно футбола. Это большая заслуга и тренерского штаба, и футболистов. И оно так и случилось. Смотрите, уже на протяжении практически всего чемпионата они борются за высокие места. Мы сегодня обыграли сильную команду, и да, был момент с пенальти, но я был уверен, что его не назначат, потому что на повторе было явно видно, что там не было какого-либо нарушения", - закончил Заур Тедеев.



