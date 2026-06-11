Тольяттинский "Акрон" близок к подписанию Слободана Тедича

Нападающий "Чукарички" Слободан Тедич в ближайшее время перейдет в "Акрон", сообщает журналист Иван Карпов.

"Стороны договорились о трансфере за 400 тысяч евро, из которых 30% получит "Манчестер Сити". Контракт на 4 года, зарплата 30 тысяч евро в месяц + бонусы", — пишет инсайдер.

Серб начинал карьеру в "Чукаричках", но уже в 2020 году перешел в "Манчестер Сити", после чего сразу отправился назад на родину, а далее были аренды в нидерландский "ПЕК Зволле" и английские команды "Барнсли" и "Чарльтон Атлетик".

В прошлом сезоне в "Чукаричках" Слободан Тедич в 36 мачтах по системе гол+пас оформил 13+5.