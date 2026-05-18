Сергей Булатов: "Мы показали, что можем и хотим играть"

После победы над "Акроном" (4:1) главный тренер "Крыльев Советов" Сергей Булатов прокомментировал действия своей команды и высказался о своем будущем в Самаре.

"Это был принципиальный матч для нас и соперника. Мы очень рады, что ребята правильно отреагировали на все, что мы говорили в течение этих полутора месяцев работы нашего тренерского штаба. И вершина айсберга: мы показали, что можем и хотим играть, ну и куда мы движемся. Очень благодарен ребятам, потому что при таком большом количестве болельщиков иногда бывает тяжело играть. Они эту ношу выдержали и провели очень хороший первый тайм именно в реализации моментов и в плане проведения быстрых атак", — отметил Булатов.

Кроме этого, тренер высказался о своем будущем в самарской команде: "Понятно, что все зависело от того, как мы закончим сезон. Это взаимосвязано. Пока никаких конкретных разговоров не было. Дайте нам порадоваться сегодняшней победе. После матча мы сказали, что ребята — герои Самары. Надеюсь, и какая-то наша доля в этом есть. Поэтому все дела оставляем на понедельник, а сегодня радуемся".