Виталий Гудиев: "Было обидно упустить такую победу"

Вратарь "Акрона" Виталий Гудиев подвел итоги матча с махачкалинским "Динамо" (1:1), а также высказался по поводу серии без побед, которая длится с ноября 2025 года.

- По самоотдачи вообще вопросов нет, все ребята бились. Что касается игры, было много борьбы, длинных забросов и с нашей стороны, и со стороны "Динамо". На мой взгляд, сегодня две команды играли дисциплинированно, но в концовке мы упустили победу по своей вине.

- Нет такого, что команду преследует некое проклятие? Красно-черные не выигрывали с ноября 2025 года после победы над "Сочи" (3:2).

- Проклятие какое-то, страшное слово, но неудача действительно нас преследует. В последнее время мы часто упускаем победу в концовке. Где-то нам везло, был такой период, но в нынешней ситуации превалирует невезение. Это жизнь, ничего страшного, у нас еще четыре игры, четыре финала. Будем биться до последнего в каждой игре.

- А может оказаться, что как раз эти очки могут сыграть весомую роль? Потому что остались "Краснодар" и "Балтика" — команды из первой "пятерки", а также "Ростов" и "Крылья Советов" — прямые конкуренты по таблице.

- Это очевидно. Сейчас вся таблица плотная, из-за этого было обидно упустить такую победу. Счет могли делать 2:0, но помешала штанга. Все настраивались сегодня на победу.