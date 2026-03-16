Роберто Фернандес: "Победа придала бы нам уверенности"

САМАРА. 16 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
После ничьи с "Ахматом" (1:1) боливийский защитник "Акрона" Роберто Фернандес подвел итоги встречи, а также оценил дебют Тереховского и то, как удаление изменило ход встречи.

— Мы немного расстроены тем, что не смогли сегодня победить. Хотелось забрать первые три очка в домашнем матче. Победа придала бы нам уверенности. 

— Весенняя часть началась с ничьи и двух поражений. Можно ли назвать это кризисом или простым невезением? 

— Нет, кризиса нету, это не давит на команду. Для нас каждый матч — это отдельный история. К каждой игре готовишься по-разному, выходишь с другим настроем и стараешься выполнить все установки. Где-то получается, где-то не нет.

— До первого гола неплохо смотрелись в атаке, потом случился гол Мелкадзе. Удаление в начале второго тайма у гостей сильно поменяло игру? 

— Однозначно стало проще играть, так как появилось больше свободного пространства. Но даже вдесятером игроки "Ахмата" выглядели очень организованно в обороне и не давали нам много возможностей. Мы забили свой гол, сравняли счет и заработали важное для нас очко. Надеюсь, что в конце сезона это очко сыграет важную роль.

— Как оценишь игру Игната Тереховского, для которого этот матч стал дебютным в чемпионате России?

 — В первую очередь хочу поздравить Игната с таким дебютом. Он усердно тренировался, чтобы воспользоваться данной возможностью. Теперь нужно продолжать в том же духе. 

