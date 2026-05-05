Стефан Лончар: "В последних играх важно действительно не расслабляться"

После поражения от "Краснодара" (0:1) полузащитник "Акрона" Стефан Лончар объяснил, могли ли победа над "Балтикой" и положение в турнирной таблице расслабить команду в игре с чемпионом России.

"Нужно сказать, что когда играешь против действующего чемпиона, который борется за титул, понятно, что будет непросто. Мы все от себя дали в этом матче. В последних играх важно действительно не расслабляться. Конечно, победа над "Балтикой" дала определённый психологический толчок. Тогда нам очень было нужно победить, чтобы выйти из этой ямы и неприятной безвыигрышной серии. Поэтому и сегодня важно было не расслабляться до последних минут матча", — поделился Стефан.