Опережающими темпами: как выросли цены на мясо в Самарской области за пять лет

По данным Национальной мясной ассоциации, за последние пять лет цены на свинину в России выросли примерно на 25%, на говядину - на 27%. Тенденция сохраняется и в 2026 году.

Самарская область демонстрирует опережающие темпы. Если в 2020 году 1 кг свинины (кроме бескостного мяса) стоил около 250 рублей, а говядины (кроме бескостного мяса) - около 350 рублей, то, по данным на конец марта 2026 года, цены составили 370 и 727 рублей, соответственно. Таковы данные Самарастата.

Инфографика: Андрей Вечканов

Налегаем на мясо: что ждет рынок производства свинины и говядины Потребление мяса в России растет год от года. Это подталкивает производителей к дальнейшему развитию. Однако темпы роста выпуска свинины замедлились. По говядине и вовсе зафиксирован минус. Наряду с сохранением давления на бизнес и появлением дополнительных рисков, продолжают увеличиваться цены. Вместе с экспертами мы разобрали эти противоречивые тенденции и обсудили перспективы развития рынка. Причем Самарскую область называют многообещающей с точки зрения наращивания производства как свинины, так и говядины.

Эксперт РАНХиГС Александр Кудряшов объясняет, что цена мяса формируется по всей производственной цепочке. На нее влияют корма, ветеринарные препараты, племенной материал, заработная плата, стоимость кредита, убой, переработка, хранение, перевозка и торговая наценка:

"В свиноводстве влияние этих факторов сглаживается за счет более короткого цикла и высокой степени промышленной организации. В производстве говядины нагрузка на себестоимость выше, поэтому чувствительность к затратам здесь заметно сильнее. Функцию сдерживания цен выполняет импорт. На 2026 год сохранена тарифная квота на ввоз говядины в объеме 570 тысяч тонн".

По словам директора ООО "Честный продукт" Максима Гинзбурга, фактором роста цен служат потребление и экспорт:

"Чем они выше, тем продукт дороже, особенно если мы говорим о таком дефицитном товаре, как говядина. Ну и, конечно, у цен на мясо есть сезонный фактор. Речь идет как о сроках забоя животных, так и о периодах увеличения спроса. Например, свинина часто дорожает летом, в шашлычный сезон".