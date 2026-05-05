Опережающими темпами: как выросли цены на мясо в Самарской области за пять лет

По данным Национальной мясной ассоциации, за последние пять лет цены на свинину в России выросли примерно на 25%, на говядину - на 27%. Тенденция сохраняется и в 2026 году.
Самарская область демонстрирует опережающие темпы. Если в 2020 году 1 кг свинины (кроме бескостного мяса) стоил около 250 рублей, а говядины (кроме бескостного мяса) - около 350 рублей, то, по данным на конец марта 2026 года, цены составили 370 и 727 рублей, соответственно. Таковы данные Самарастата.
Эксперт РАНХиГС Александр Кудряшов объясняет, что цена мяса формируется по всей производственной цепочке. На нее влияют корма, ветеринарные препараты, племенной материал, заработная плата, стоимость кредита, убой, переработка, хранение, перевозка и торговая наценка:
"В свиноводстве влияние этих факторов сглаживается за счет более короткого цикла и высокой степени промышленной организации. В производстве говядины нагрузка на себестоимость выше, поэтому чувствительность к затратам здесь заметно сильнее. Функцию сдерживания цен выполняет импорт. На 2026 год сохранена тарифная квота на ввоз говядины в объеме 570 тысяч тонн".
По словам директора ООО "Честный продукт" Максима Гинзбурга, фактором роста цен служат потребление и экспорт:
"Чем они выше, тем продукт дороже, особенно если мы говорим о таком дефицитном товаре, как говядина. Ну и, конечно, у цен на мясо есть сезонный фактор. Речь идет как о сроках забоя животных, так и о периодах увеличения спроса. Например, свинина часто дорожает летом, в шашлычный сезон".
