"Пестравка" представила безлактозные новинки и провела яркий флешмоб на Дне города Самары

14 сентября Самара отметила День города масштабными праздничными мероприятиями. Одним из самых ярких и любимых гостями событий стала интерактивная площадка торговой марки "Пестравка" на Маяковском спуске набережной. Здесь горожане не только познакомились с новыми продуктами бренда, но и окунулись в атмосферу настоящего семейного праздника с дегустациями, конкурсами и фирменным флешмобом с обновлённой коровой "Пестравкой" — одним из символов компании.

Главным событием площадки стала презентация новой безлактозной линейки — сметаны, ряженки и творога. Эти продукты созданы не только для людей с непереносимостью лактозы, а также для тех, кто заботится о здоровье и выбирает правильное питание. Посетители могли не только попробовать новинки, но и лично убедиться в их натуральности и высоком качестве.

"Мы стремимся делать натуральные молочные продукты доступными для всех. Линейка безлактозной продукции — это наш ответ тем, кто хочет наслаждаться любимыми вкусами без ограничений", — подчеркнули в компании. Разработка этой линии стала логичным шагом в развитии бренда, который неустанно работает над инновациями и поддержанием высочайших стандартов качества. Над новыми продуктами около года трудились технологи и дегустаторы, пока не достигли идеального баланса вкуса и состава.

В рамках праздника гостей ждали не только презентации и дегустации. Корова Пестравка стала настоящей звездой площадки, привлекая внимание и детей, и взрослых, создавая атмосферу праздника. Для "Пестравки" участие в Дне города — уже добрая традиция: бренд с удовольствием поддерживает этот праздник, создавая на своей площадке атмосферу тепла, уюта и семейного единства.

Евгения Головлева, специалист по связям с общественностью ТМ "Пестравка":

"Наше участие в празднике — это ежегодная радость для нас и для жителей города. В этом году мы обновили образ нашей коровы — она стала ярче, моложе и энергичнее, но, несмотря на обновление, ценности бренда остались прежними: натуральность, качество и доброта. За последний год "Пестравка" достигла важных результатов: бренд получил сертификат "Халяль", что расширяет возможности экспорта в страны с особыми требованиями к продуктам питания. Также получен знак "Сделано в России", подтверждающий высокие стандарты качества на всех этапах производства. Для нас важно, чтобы у каждого был выбор — особенно когда речь идёт о здоровье. Безлактозная линейка — ответ на запросы тех, кто раньше вынужден был ограничивать себя в молочных продуктах. Теперь они могут с уверенностью говорить "да" любимым вкусам".

Безлактозная сметана, ряженка и творог "Пестравки" позволяют всем любителям молочных продуктов насладиться ими без неприятных ощущений и ограничений. Такая продукция особенно актуальна для людей с лактозной непереносимостью, которая с возрастом может накапливаться, а также для всех, кто выбирает полезное питание. Важной особенностью новых продуктов стало сохранение полезных свойств и привычного молочного вкуса без компромиссов.

Производство компании неоднократно проходило проверки, в том числе со стороны Минсельхоза, что подтверждает качество сырья и высокие стандарты на всех этапах изготовления. Завод оснащён современным оборудованием, а каждая партия свежего молока проходит строгий лабораторный контроль, что гарантирует безопасность продукции.

"Мы видим растущий интерес к безлактозным продуктам, — добавляет Евгения Головлева. — Наша цель — дать людям возможность выбора без ущерба для вкуса и пользы. В планах — расширять ассортимент, чтобы каждый нашёл продукт по душе".

Развлекательная программа на площадке "Пестравки" стала настоящим семейным праздником. Гости с удовольствием участвовали в конкурсах, получали памятные сувениры и танцевали флешмоб с символом компании — коровой. Такая активность объединяет поколения и укрепляет чувство общности в городе.

Так, в викторине на площадке "Пестравки" выиграли подарки три подруги — Полина, Ульяна и Лера. Девочки оказались на празднике во время прогулки по набережной и с удовольствием присоединились к активностям бренда:

"Мы участвовали в викторине, танцевали во флешмобе и клеили стикеры на стенд "За что мы любим Пестравку". Продукция бренда нам очень нравится — она вкусная, полезная и низкокалорийная. Это особенно важно для нас, так как мы занимаемся спортом и танцами. Такие продукты — идеальный перекус! В нашем личном топе: йогурты, творожки, сырки и, конечно, молоко. Всё действительно очень вкусно, продукция нам очень нравится!".

Для многих жителей Самары "Пестравка" — это не просто бренд, а символ качества и заботы. Компания показывает, как современный производитель может быть близким людям, поддерживать традиции и при этом не бояться идти вперёд, создавая инновационные продукты, которые делают жизнь лучше.

Житель Самары Павел пришёл на праздник со своим сыном Борей, который стал счастливым обладателем шоппера с подарками от бренда. Семья давно знакома с продукцией и с удовольствием ест её вместе:

"Ребенок знает эту продукцию уже давно, мы почти каждый день её едим. Очень здорово, что "Пестравка" участвует в нашем празднике — Дне города. Больше всего Боря любит творог и сметану, и мы с удовольствием тоже их едим вместе с ним. Если честно, творог и сметана — самые любимые продукты от "Пестравки" у нас дома. Мы очень рады быть частью этого праздника и благодарны за подарки!".

День города 2025 года запомнится не только красивыми мероприятиями и праздничным настроением, но и вкусными открытиями, которые подарила "Пестравка". Безлактозная линейка — это уверенный шаг в будущее, где здоровье и наслаждение едой идут рука об руку.