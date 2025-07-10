Самарский маслозавод "Нива" перейдет под контроль ГАП "Ресурс"

Маслозавод "Нива", находящийся в с. Утевка Нефтегорского района, может быть приобретен ГАП "Ресурс" Виктора Наурузова. Об этом пишет "Коммерсант", со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров. Сделка оценивается экспертами в 10-15 млрд рублей.
В ФАС подтвердили изданию, что согласовали ходатайство ООО "МЭЗ "Ресурс" о приобретении бизнеса "Нивы". По мнению ведомства, сделка не приведет к ограничению конкуренции на рынках подсолнечного масла и шрота. В ГАП "Ресурс" отметили, что комментарии возможны по факту совершения сделки. В "Ниве" на запрос не ответили.
ООО "Нива" создано в 2009 году. Согласно ЕГРЮЛ, 64% долей бизнеса принадлежат Александру Меженину, 36% — Елене Межениной. Выручка "Нивы" в 2024 году увеличилась на 79,45%, до 15,4 млрд руб., чистая прибыль — на 0,1%, до 1,85 млрд рублей.
ГАП "Ресурс" — крупный российский производитель мяса (бренды "Владимирский стандарт", "Благояр", "Наша птичка", "Дым Дымыч"). В Самарской области она управляет Тимашевской птицефабрикой. По оценке Infoline, по итогу 2024 года выручка группы увеличилась на 36%, до 268 млрд рублей.
Последние комментарии
А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?
Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?
Молодцы. Можно еще поехать в Подгоры к Андрею и Елене Замыцким. Они стремительно развиваются в аналогичном деле. Может полелятся секретами.
А цена какая будет?
И что дальше?