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Пищевая промышленность АПК и пищепром

Самарский маслозавод "Нива" перейдет под контроль ГАП "Ресурс"

САМАРА. 10 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Маслозавод "Нива", находящийся в с. Утевка Нефтегорского района, может быть приобретен ГАП "Ресурс" Виктора Наурузова. Об этом пишет "Коммерсант", со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров. Сделка оценивается экспертами в 10-15 млрд рублей.

В ФАС подтвердили изданию, что согласовали ходатайство ООО "МЭЗ "Ресурс" о приобретении бизнеса "Нивы". По мнению ведомства, сделка не приведет к ограничению конкуренции на рынках подсолнечного масла и шрота. В ГАП "Ресурс" отметили, что комментарии возможны по факту совершения сделки. В "Ниве" на запрос не ответили.

ООО "Нива" создано в 2009 году. Согласно ЕГРЮЛ, 64% долей бизнеса принадлежат Александру Меженину, 36% — Елене Межениной. Выручка "Нивы" в 2024 году увеличилась на 79,45%, до 15,4 млрд руб., чистая прибыль — на 0,1%, до 1,85 млрд рублей.

ГАП "Ресурс" — крупный российский производитель мяса (бренды "Владимирский стандарт", "Благояр", "Наша птичка", "Дым Дымыч"). В Самарской области она управляет Тимашевской птицефабрикой. По оценке Infoline, по итогу 2024 года выручка группы увеличилась на 36%, до 268 млрд рублей.

Гид потребителя

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