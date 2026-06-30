Авито Работа запускает первую рекламную кампанию с производственным холдингом

Авито Работа и производственный холдинг "Логика молока" запускают совместную рекламную кампанию "Выбирайте уверенное будущее". Это первое для платформы ко-промо с партнером из производственного сектора. Пользователям Авито Работы доступны вакансии компании в Самаре, Ялуторовске, Казани, Шадринске и Чехове. Особенно востребованы операторы на производство, специалисты по обслуживанию оборудования, химики, технологи и сотрудники отдела качества.
Часто соискатели ищут не просто работу, а место, где можно задержаться надолго: с понятными условиями, социальными гарантиями и возможностью расти. Именно о таких возможностях у крупных работодателей и рассказывает рекламная кампания.
В ее основе — короткий проморолик, снятый прямо на заводе "Логики молока" в городе Чехов. В ролике снялись сами сотрудники завода. Зритель видит живую картину производства: оператор линии вводит новичка в курс дела у работающего конвейера, лаборант исследует образцы продукции, а в финале герои встречаются — оператор принимает готовый продукт из рук специалиста по качеству. За кадром звучит: "Найдите не просто работу — а свое место".
В молочной отрасли требуются разные специалисты: по данным Авито Работы, в период с января по май 2026 года число вакансий для операторов производственных линий выросло в 2,8 раза (+175%) год к году, для наладчиков оборудования — в 2,3 раза (+133%). Спрос на специалистов по контролю качества за год вырос на 40%.
"Мы запустили эту кампанию, чтобы показать соискателям реальные возможности в крупных производственных компаниях — со стабильной работой, соцгарантиями и комфортными условиями. Для нас это продолжение стратегической работы над развитием направления надежных работодателей на платформе. Вместе с "Логикой молока" хотим донести простую мысль: современное производство — это востребованные профессии, достойная зарплата и реальная возможность выстроить долгую карьеру в компании с высоким уровнем организации работы", — комментирует Елена Котусова, CMO Авито Работы.
Елена Коблюк, вице-президент по работе с персоналом "Логики молока": "Мы наблюдаем масштабную трансформацию на российском рынке труда — молодые кадры стремятся выполнять все более value-added задачи, самореализовываться и видеть результат своего труда. И мы со своей стороны создаем для этого необходимые условия, меняем представление об отрасли и делаем ее более высокотехнологичной, чтобы привлекать молодые кадры и двигать молочную отрасль России вперед".
В свою очередь, для "Логики молока" кампания станет частью работы по повышению привлекательности производственных профессий среди молодых специалистов и развитию бренда работодателя. Компания планирует рассказывать о людях, которые создают продукцию известных молочных брендов, представленную на полках магазинов по всей стране.
Последние комментарии
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Там сероводородом с КНПЗ, с толевого волокуша, с гокса на шоссейной канализацией --- вонища, плюс 24/7 загруженное шоссе с вонючим, неконтролируемыми развалюхами выбросы СО с машин....вонища , при бездействии департамента экологии и гаи
Там сероводородом воняет у амбара с КНПЗ и с Лопатинской станции, а также с ГОКС-хранилища на шоссейной...а когда северный ветер _' дышите глубже с толевого завода тошнотворной химозой.... Вонь там!! Администрация региона НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ ПО ЭКОЛОГИИ, СЕРОВОДОРОДОМ ТРАВЯТ, ПЕРВОЕ МЕСТО ПО ЭТОМУ ПО РОССИИ ЗАНЯЛИ ЗА 2025 ГОД ЛИДЕРЫ РОССИИ ПО ВЫБРОСАМ...говорит о чем то, в первую очередь о работе заботе администрации о гражданах...
Если для компании и в лизинг, то я бы взял ET.