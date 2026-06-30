Авито Работа запускает первую рекламную кампанию с производственным холдингом

Авито Работа и производственный холдинг "Логика молока" запускают совместную рекламную кампанию "Выбирайте уверенное будущее". Это первое для платформы ко-промо с партнером из производственного сектора. Пользователям Авито Работы доступны вакансии компании в Самаре, Ялуторовске, Казани, Шадринске и Чехове. Особенно востребованы операторы на производство, специалисты по обслуживанию оборудования, химики, технологи и сотрудники отдела качества.

Часто соискатели ищут не просто работу, а место, где можно задержаться надолго: с понятными условиями, социальными гарантиями и возможностью расти. Именно о таких возможностях у крупных работодателей и рассказывает рекламная кампания.

В ее основе — короткий проморолик, снятый прямо на заводе "Логики молока" в городе Чехов. В ролике снялись сами сотрудники завода. Зритель видит живую картину производства: оператор линии вводит новичка в курс дела у работающего конвейера, лаборант исследует образцы продукции, а в финале герои встречаются — оператор принимает готовый продукт из рук специалиста по качеству. За кадром звучит: "Найдите не просто работу — а свое место".

В молочной отрасли требуются разные специалисты: по данным Авито Работы, в период с января по май 2026 года число вакансий для операторов производственных линий выросло в 2,8 раза (+175%) год к году, для наладчиков оборудования — в 2,3 раза (+133%). Спрос на специалистов по контролю качества за год вырос на 40%.

"Мы запустили эту кампанию, чтобы показать соискателям реальные возможности в крупных производственных компаниях — со стабильной работой, соцгарантиями и комфортными условиями. Для нас это продолжение стратегической работы над развитием направления надежных работодателей на платформе. Вместе с "Логикой молока" хотим донести простую мысль: современное производство — это востребованные профессии, достойная зарплата и реальная возможность выстроить долгую карьеру в компании с высоким уровнем организации работы", — комментирует Елена Котусова, CMO Авито Работы.

Елена Коблюк, вице-президент по работе с персоналом "Логики молока": "Мы наблюдаем масштабную трансформацию на российском рынке труда — молодые кадры стремятся выполнять все более value-added задачи, самореализовываться и видеть результат своего труда. И мы со своей стороны создаем для этого необходимые условия, меняем представление об отрасли и делаем ее более высокотехнологичной, чтобы привлекать молодые кадры и двигать молочную отрасль России вперед".

В свою очередь, для "Логики молока" кампания станет частью работы по повышению привлекательности производственных профессий среди молодых специалистов и развитию бренда работодателя. Компания планирует рассказывать о людях, которые создают продукцию известных молочных брендов, представленную на полках магазинов по всей стране.