"Ростелеком" обеспечил публичным Wi-Fi аптеки "Ригла" в Самарской области

"Ростелеком" развернул публичный Wi-Fi в пяти аптеках сети "Ригла" в Самаре и Новокуйбышевске. Специалисты провайдера организовали выделенные каналы с пропускной способностью до 50 Мбит/с.

Цифровое решение от "Ростелекома" обеспечивает надежное соединение, необходимое для загрузки приложения или сайта сети, даже если мобильный интернет работает нестабильно. Теперь покупатели могут подключиться к Wi-Fi и воспользоваться цифровыми услугами: предъявить QR-код или расплатиться бонусными баллами.

Вячеслав Добрынин, директор Самарского филиала ПАО "Ростелеком":

"Ранее наши специалисты уже подключили в аптечных пунктах проводной интернет. Решение помогло фармацевтам формировать заказы и контролировать товарные остатки в режиме реального времени. Сотрудники также получили возможность вести учет льготных медикаментов для пациентов, нуждающихся в регулярном получении препаратов. Позже к нам вновь обратились представители компании, чтобы мы подключили гостевой Wi-Fi".

Илья Николаев, коммерческий директор аптечной группы "Ригла-Здравсити":

"Наши аптеки ежедневно посещают сотни клиентов. Раньше, если мобильная сеть работала с перебоями, покупатели не могли быстро проверить баланс бонусов или активировать скидку перед оплатой. Теперь они подключаются к гостевому Wi-Fi и показывают фармацевтам QR-код с приложения. В результате внедрения услуги от "Ростелекома" обслуживание покупателей стало намного быстрее".

"Wi-Fi для бизнеса" позволяет организациям любого масштаба развернуть беспроводной интернет. "Ростелеком" берет на себя проектирование, установку и настройку оборудования. Владельцы компаний в личном кабинете могут отслеживать аналитику: статистику посещений, периоды пиковых нагрузок и среднюю продолжительность сессий. Пользователи проходят авторизацию через СМС, портал "Госуслуги" или по звонку на номер 8 800.

Подробная информация о предложениях "Ростелекома" для корпоративных клиентов доступна на сайте компании или по телефону 8 800 200 16 61.