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"Ростелеком" обеспечил публичным Wi-Fi аптеки "Ригла" в Самарской области

САМАРА. 14 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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"Ростелеком" развернул публичный Wi-Fi в пяти аптеках сети "Ригла" в Самаре и Новокуйбышевске. Специалисты провайдера организовали выделенные каналы с пропускной способностью до 50 Мбит/с.

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

Цифровое решение от "Ростелекома" обеспечивает надежное соединение, необходимое для загрузки приложения или сайта сети, даже если мобильный интернет работает нестабильно. Теперь покупатели могут подключиться к Wi-Fi и воспользоваться цифровыми услугами: предъявить QR-код или расплатиться бонусными баллами.

Вячеслав Добрынин, директор Самарского филиала ПАО "Ростелеком":

"Ранее наши специалисты уже подключили в аптечных пунктах проводной интернет. Решение помогло фармацевтам формировать заказы и контролировать товарные остатки в режиме реального времени. Сотрудники также получили возможность вести учет льготных медикаментов для пациентов, нуждающихся в регулярном получении препаратов. Позже к нам вновь обратились представители компании, чтобы мы подключили гостевой Wi-Fi".

Илья Николаев, коммерческий директор аптечной группы "Ригла-Здравсити":

"Наши аптеки ежедневно посещают сотни клиентов. Раньше, если мобильная сеть работала с перебоями, покупатели не могли быстро проверить баланс бонусов или активировать скидку перед оплатой. Теперь они подключаются к гостевому Wi-Fi и показывают фармацевтам QR-код с приложения. В результате внедрения услуги от "Ростелекома" обслуживание покупателей стало намного быстрее".

"Wi-Fi для бизнеса" позволяет организациям любого масштаба развернуть беспроводной интернет. "Ростелеком" берет на себя проектирование, установку и настройку оборудования. Владельцы компаний в личном кабинете могут отслеживать аналитику: статистику посещений, периоды пиковых нагрузок и среднюю продолжительность сессий. Пользователи проходят авторизацию через СМС, портал "Госуслуги" или по звонку на номер 8 800.

Подробная информация о предложениях "Ростелекома" для корпоративных клиентов доступна на сайте компании или по телефону 8 800 200 16 61.

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... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.

Алексей Петров 22 мая 2026 12:52 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.

Виктор Моров 14 мая 2026 13:03 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.

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