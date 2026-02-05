16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
ФАС проверит обоснованность цен на хлеб в Самарской области Салатный баттл: аналитики подсчитали, как сэкономить на новогодних салатах до 40% Ценовые качели с перспективой: как устроен рынок куриных яиц "Пестравка" представила безлактозные новинки и провела яркий флешмоб на Дне города Самары В Самаре на Дне города представят безлактозные новинки "Пестравки"

Пищевая промышленность АПК и пищепром

ФАС проверит обоснованность цен на хлеб в Самарской области

САМАРА. 5 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 86
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Самарское управление Федеральной антимонопольной службы России изучит обоснованность установления региональными участниками рынка оптово-отпускных цен на хлеб и булочные изделия из пшеничной и ржано-пшеничной муки. Об этом сообщили в пресс-служба ведомства.

Фото: © РИА Новости / Таисия Воронцова

"Причиной для организации проверки стало поручение Центрального аппарата ФАС. Анализу подлежат финансово-экономические показатели как производителей хлеба, так и их сбытовых организаций за 2025 год. При наличии оснований ведомство примет меры антимонопольного реагирования", — говорится в сообщении.

По данным Самарастата, в 2025 году хлеб и хлебобулочные изделия подорожали в Самарской области примерно на 14%. Рост цен продолжился и в 2026 году.

Если в начале года ржаной хлеб в среднем стоил 88,78 рубля за 1 кг, то в феврале цена поднялась уже до 90 рублей. Аналогичная ситуация по хлебу из пшеничной муки. С начала года цена 1 кг выросла с 99 до до 101 рубля.

Гид потребителя

Последние комментарии

евгения власкина 26 июля 2022 11:21 Россия установила рекорд по экспорту шоколада

А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?

Максим Морозов 24 июня 2021 03:44 Экс-директор СК "Родник" Павел Сметана: "У завода нет никаких активов"

Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?

Ольга Голубкова 23 сентября 2016 10:25 На Кошкинской земле варят отличные домашние сыры

Молодцы. Можно еще поехать в Подгоры к Андрею и Елене Замыцким. Они стремительно развиваются в аналогичном деле. Может полелятся секретами.

михаил вдовин 03 августа 2015 10:43 Самарский производитель грибов "Горный холод" наращивает мощность до двух тонн в сутки

А цена какая будет?

михаил вдовин 20 июля 2015 05:33 Самарскую фабрику "Миралакта" обвинили в подделывании сыров

И что дальше?

Фото на сайте

После модернизации "Самаралакто" получит статус инновационного центра компании "Данон"

После модернизации "Самаралакто" получит статус инновационного центра компании "Данон"

Самарский хлебозавод №5 раскрывает уникальные секреты производства хлеба

Самарский хлебозавод №5 раскрывает уникальные секреты производства хлеба

"Алев" формирует рыночный спрос

"Алев" формирует рыночный спрос

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 1