ФАС проверит обоснованность цен на хлеб в Самарской области

Самарское управление Федеральной антимонопольной службы России изучит обоснованность установления региональными участниками рынка оптово-отпускных цен на хлеб и булочные изделия из пшеничной и ржано-пшеничной муки. Об этом сообщили в пресс-служба ведомства.

"Причиной для организации проверки стало поручение Центрального аппарата ФАС. Анализу подлежат финансово-экономические показатели как производителей хлеба, так и их сбытовых организаций за 2025 год. При наличии оснований ведомство примет меры антимонопольного реагирования", — говорится в сообщении.

По данным Самарастата, в 2025 году хлеб и хлебобулочные изделия подорожали в Самарской области примерно на 14%. Рост цен продолжился и в 2026 году.

Если в начале года ржаной хлеб в среднем стоил 88,78 рубля за 1 кг, то в феврале цена поднялась уже до 90 рублей. Аналогичная ситуация по хлебу из пшеничной муки. С начала года цена 1 кг выросла с 99 до до 101 рубля.