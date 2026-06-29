В Самарской области снизили объемы производства пива

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Доходы казны Самарской области по акцизам на пиво снизились. Об этом министр финансов Ольга Собещанская заявила на заседании профильного комитета губдумы в понедельник, 29 июня, представляя отчет об исполнении бюджета в 2025 году.

Фото: © РИА Новости / Александр Гальперин