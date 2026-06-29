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В Самарской области снизили объемы производства пива

САМАРА. 29 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Доходы казны Самарской области по акцизам на пиво снизились. Об этом министр финансов Ольга Собещанская заявила на заседании профильного комитета губдумы в понедельник, 29 июня, представляя отчет об исполнении бюджета в 2025 году.

Фото: © РИА Новости / Александр Гальперин

По ее словам, причиной стало решение компаний о снижении объемов производства пива и изменение объемов потребления.

Наибольшее же влияние на бюджет оказало снижение доходов по налогу на прибыл организаций. Почитайте комментарии министра на этот счет.

Гид потребителя

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