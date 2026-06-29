В Самарской области снизили объемы производства пива

Доходы казны Самарской области по акцизам на пиво снизились. Об этом министр финансов Ольга Собещанская заявила на заседании профильного комитета губдумы в понедельник, 29 июня, представляя отчет об исполнении бюджета в 2025 году.
По ее словам, причиной стало решение компаний о снижении объемов производства пива и изменение объемов потребления.
Наибольшее же влияние на бюджет оказало снижение доходов по налогу на прибыл организаций. Почитайте комментарии министра на этот счет.
Последние комментарии
А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?
Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?
Молодцы. Можно еще поехать в Подгоры к Андрею и Елене Замыцким. Они стремительно развиваются в аналогичном деле. Может полелятся секретами.
А цена какая будет?
И что дальше?