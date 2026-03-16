С собственников "Самарского кондитера" требуют почти 700 млн рублей

Конкурсному управляющему обанкроченного ЗАО "Самарский кондитер" удается переломить ситуацию с привлечением к субсидиарной ответственности лиц, контролировавших компанию. 11 марта 11-й арбитражный апелляционный суд отменил решение первой инстанции, ранее отказавшей во взыскании долга компании с бывшего совладельца и гендиректора Владислава Коновалова.

В материалах дела также раскрывается информация об уголовном преследовании Коновалова, который, как выяснилось, находится в розыске.

Напомним, иск о банкротстве "Самарского кондитера" был подан в 2022 году. В его основу легли результаты налоговой проверки за 2018 год. Изначально ФНС требовала с компании 180,4 млн руб., но впоследствии объем претензий вырос. Есть и долги перед коммерческими структурами, например, более 60 млн руб. "Самарский кондитер" задолжал банку ВТБ. С учетом пени и штрафов в реестр требований кредиторов должника включены требования на сумму 696,7 млн руб., при этом задолженность перед ФНС составляет 565,5 млн рублей.

В сентябре прошлого года арбитраж, посчитав, что компания уже не сможет восстановить платежеспособность, признал ее банкротом и ввел процедуру конкурсного производства. Имущество выставлено на торги за 77,8 млн руб., но его стоимость явно не покрывает размера претензий.

Конкурсный управляющий попытался привлечь к субсидиарной ответственности Владислава Коновалова, который был совладельцем "Самарского кондитера" в 2002-2022 годах и его генеральным директором в 2005-2022 годах. В октябре 2025 г. Арбитражный суд Самарской области заявление не удовлетворил. Однако 11 марта апелляционная инстанция приняла иное решение, при этом размер требований к Коновалову суд постановил определить после окончания расчетов с кредиторами компании.

Решение интересно тем, что в нем также раскрыты детали схемы ухода от налогов и уголовных дел Владислава Коновалова.

Указывается, что ФНС были установлены взаимоотношения с "проблемными" контрагентами, по которым заявлены вычеты по НДС на общую сумму 135,6 млн рублей — ООО "Альпина", ООО "Дом Продуктов", ООО "Долина", ООО "Бэлэкс", ООО "Джиман" ООО "ПродуктМаркет", ООО "Корона сбыт", ООО "Креатив Медиа", ООО "Маркетс", ООО "Олифон", ООО "М-Фрукт", ООО "Динар Фуд", ООО "Эликорн", ООО "ТД Продтех", ООО "Содружество", ООО "Строй-Сервис", ООО "Сампрод", ООО "Крона". Большинство из этих организаций были ликвидированы в административном порядке в связи с наличием недостоверных сведений в ЕГРЮЛ.

Кроме того, за период с декабря 2018 года по октябрь 2021 года Коновалов внес на свой счет около 300 млн руб., что несоизмеримо с размером отраженных им доходов, которые за этот период составляли 35 млн рублей.

Также в 11-м арбитражном апелляционном суде указали, что Коновалову предъявлялось обвинение в уклонении от уплаты налогов на 31 млн руб. в 2018-2020 гг., и он признавал вину. От уголовного наказания он был освобожден в связи с возмещением ущерба, то есть по не реабилитирующему основанию.

При этом Владислав Коновалов уже стал фигурантом нового уголовного дела об уклонении от уплаты налогов в другом периоде — в 2019-2021 годах. "Расследование уголовного дела приостановлено в связи с розыском Коновалова В.В.", — указывается в решении 11-го арбитражного апелляционного суда.

Примечательно, что уже 12 марта конкурсный управляющий Сергей Нигоев подал заявление о взыскании с Тамары Лапуховой в пользу "Самарского кондитера" убытков в размере 683,4 млн рублей. Лапухова возглавляла компанию с 2022 по 2024 гг. и является ее совладельцем с 2022 года.

Коновалов проходит процедуру личного банкротства и как индивидуальный предприниматель по долгу перед ВТБ. На торги выставлялись участок площадью 4595 кв. м и находящееся на нем здание площадью 6762 кв. м, находящиеся в Самаре на ул. Мальцева, 7, а также два участка с коровниками в с. Елань Хворостянского района. Проданы были только последние, за них удалось выручить 345 тыс. рублей.