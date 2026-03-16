С собственников "Самарского кондитера" требуют почти 700 млн рублей

Конкурсному управляющему обанкроченного ЗАО "Самарский кондитер" удается переломить ситуацию с привлечением к субсидиарной ответственности лиц, контролировавших компанию. 11 марта 11-й арбитражный апелляционный суд отменил решение первой инстанции, ранее отказавшей во взыскании долга компании с бывшего совладельца и гендиректора Владислава Коновалова.
В материалах дела также раскрывается информация об уголовном преследовании Коновалова, который, как выяснилось, находится в розыске.
Напомним, иск о банкротстве "Самарского кондитера" был подан в 2022 году. В его основу легли результаты налоговой проверки за 2018 год. Изначально ФНС требовала с компании 180,4 млн руб., но впоследствии объем претензий вырос. Есть и долги перед коммерческими структурами, например, более 60 млн руб. "Самарский кондитер" задолжал банку ВТБ. С учетом пени и штрафов в реестр требований кредиторов должника включены требования на сумму 696,7 млн руб., при этом задолженность перед ФНС составляет 565,5 млн рублей.
В сентябре прошлого года арбитраж, посчитав, что компания уже не сможет восстановить платежеспособность, признал ее банкротом и ввел процедуру конкурсного производства. Имущество выставлено на торги за 77,8 млн руб., но его стоимость явно не покрывает размера претензий.
Конкурсный управляющий попытался привлечь к субсидиарной ответственности Владислава Коновалова, который был совладельцем "Самарского кондитера" в 2002-2022 годах и его генеральным директором в 2005-2022 годах. В октябре 2025 г. Арбитражный суд Самарской области заявление не удовлетворил. Однако 11 марта апелляционная инстанция приняла иное решение, при этом размер требований к Коновалову суд постановил определить после окончания расчетов с кредиторами компании.
Решение интересно тем, что в нем также раскрыты детали схемы ухода от налогов и уголовных дел Владислава Коновалова.
Указывается, что ФНС были установлены взаимоотношения с "проблемными" контрагентами, по которым заявлены вычеты по НДС на общую сумму 135,6 млн рублей — ООО "Альпина", ООО "Дом Продуктов", ООО "Долина", ООО "Бэлэкс", ООО "Джиман" ООО "ПродуктМаркет", ООО "Корона сбыт", ООО "Креатив Медиа", ООО "Маркетс", ООО "Олифон", ООО "М-Фрукт", ООО "Динар Фуд", ООО "Эликорн", ООО "ТД Продтех", ООО "Содружество", ООО "Строй-Сервис", ООО "Сампрод", ООО "Крона". Большинство из этих организаций были ликвидированы в административном порядке в связи с наличием недостоверных сведений в ЕГРЮЛ.
Кроме того, за период с декабря 2018 года по октябрь 2021 года Коновалов внес на свой счет около 300 млн руб., что несоизмеримо с размером отраженных им доходов, которые за этот период составляли 35 млн рублей.
Также в 11-м арбитражном апелляционном суде указали, что Коновалову предъявлялось обвинение в уклонении от уплаты налогов на 31 млн руб. в 2018-2020 гг., и он признавал вину. От уголовного наказания он был освобожден в связи с возмещением ущерба, то есть по не реабилитирующему основанию.
При этом Владислав Коновалов уже стал фигурантом нового уголовного дела об уклонении от уплаты налогов в другом периоде — в 2019-2021 годах. "Расследование уголовного дела приостановлено в связи с розыском Коновалова В.В.", — указывается в решении 11-го арбитражного апелляционного суда.
Примечательно, что уже 12 марта конкурсный управляющий Сергей Нигоев подал заявление о взыскании с Тамары Лапуховой в пользу "Самарского кондитера" убытков в размере 683,4 млн рублей. Лапухова возглавляла компанию с 2022 по 2024 гг. и является ее совладельцем с 2022 года.
Коновалов проходит процедуру личного банкротства и как индивидуальный предприниматель по долгу перед ВТБ. На торги выставлялись участок площадью 4595 кв. м и находящееся на нем здание площадью 6762 кв. м, находящиеся в Самаре на ул. Мальцева, 7, а также два участка с коровниками в с. Елань Хворостянского района. Проданы были только последние, за них удалось выручить 345 тыс. рублей.
ЗАО "Самарский кондитер" было создано в 2000 году. Компания зарегистрирована по адресу Самара, п. Зубчаниновка, ш. Смышляевское, 1а. На балансе числятся активы на 984 млн рублей. Выручка по итогу 2023 г. составила 85,6 млн руб., чистая прибыль — 441 тыс. рублей. Для сравнения: по итогам 2021 г. компания выручила 1,2 млрд руб., при чистой прибыли в 67 млн рублей. "Самарскому кондитеру" принадлежат товарные знаки "Вечерняя Самара", "Огни Самары", "Хотюня" и другие.