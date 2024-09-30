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400 млн долгов: "Самарский кондитер" признан банкротом

САМАРА. 30 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Арбитражный суд Самарской области признал ЗАО "Самарский кондитер" банкротом. По данным КАД ВС, решение было принято 25 сентября, после рассмотрения отчета временного управляющего.

Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев

"Арбитражный суд приходит к выводу, что у должника не имеется реальной возможности восстановить свою платежеспособность, факт несостоятельности должника установлен в судебном заседании. [...] Сам должник не представил сведений о том, что процедура конкурсного производства не является наиболее оптимальной в сложившихся условиях и его платежеспособность может быть восстановлена в ходе внешнего управления", - отметил суд.

Срок конкурсного производства установлен в шесть месяцев. Конкурсным управляющим назначена Евгения Манойлова, ранее исполнявшая функции временного управляющего.

Конкурсное производство - завершающий этап процедуры банкротства, который сводится к распродаже имущество должника для погашения его долгов.

Напомним, иск о признании "Самарского кондитера" банкротом был подан в 2022 году. В его основу легли результаты налоговой проверки за 2018 год. В общей сложности ФНС требовала с компании 180,4 млн рублей.

При этом 26 августа этого года арбитраж включил в состав требований кредиторов требование ФНС в общем размере 382,1 млн рублей. Сумма состоит из основного долга - 244,7 млн руб., пени - 116,5 млн руб. и штрафа - 20,9 млн рублей.

Сейчас в реестре кредиторов требования на сумму около 400 млн рублей. Однако пополнение реестра продолжается. Так, банк ВТБ добивается признания долга в 61 млн руб. по ранее выданному кредиту.

ЗАО "Самарский кондитер", по данным ИАС Seldon.Basis, было создано в 2000 году. Компания зарегистрирована по адресу Самара, п. Зубчаниновка, ш. Смышляевское, 1А. Генеральный директор и единственный владелец ЗАО - Тамара Лапухова. На балансе "Самарского кондитера" числятся активы на 984 млн рублей. Выручка по итоггу 2023 г. составила 85,6 млн руб., чистая прибыль - 441 тыс. рублей. Для сравнения по итогам 2021 г. компания выручила 1,2 млрд руб., при чистой прибыли в 67 млн рублей. "Самарскому кондитеру" принадлежат товарные знаки "Вечерняя Самара", "Огни Самары", "Огни Самары", "Хотюня" и другие.

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