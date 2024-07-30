На "Самарском кондитере" введено наблюдение из-за долга по налогам в 180 млн рублей

Арбитражный суд Самарской области ввел процедуру наблюдения в отношении ЗАО "Самарский кондитер". По данным КАД ВС, решение было принято еще в конце мая.
Временным управляющим должника утверждена Евгения Манойлова, член самарской Ассоциации "КМ СРО АУ "Единство". Отчет временного управляющего будет рассмотрен судом 25 сентября.
Иск о признании "Самарского кондитера" банкротом был подан еще в 2022 году. В его основу легли результаты налоговой проверки за 2018 год. В общей сложности ФНС требует с компании 180,4 млн рублей.
Из материалов дела следует, что уже после проверки, решение по котрой было принято 18 марта 2022 г., ЗАО в июне 2022 г. кредит в 40,5 млн руб. в банке ВТБ. Сейчас кредитная организация добивается включения в реестр кредиторов с суммой в 61 млн рублей. Судом рассматриваются требования еще ряда кредиторов с суммами в несколько миллионов рублей.
ЗАО "Самарский кондитер", по данным ИАС Seldon.Basis, было создано в 2000 году. Компания зарегистрирована по адресу Самара, п. Зубчаниновка, ш. Смышляевское, 1А. Генеральный директор и единственный владелец ЗАО - Тамара Лапухова. На балансе "Самарского кондитера" числятся активы на 984 млн рублей. Выручка по итоггу 2023 г. составила 85,6 млн руб., чистая прибыль - 441 тыс. рублей. Для сравнения по итогам 2021 г. компания выручила 1,2 млрд руб., при чистой прибыли в 67 млн рублей. "Самарскому кондитеру" принадлежат товарные знаки "Вечерняя Самара", "Огни Самары", "Огни Самары", "Хотюня" и другие.