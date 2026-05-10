Мужчина отправится в колонию-поселение за пьяное ДТП со смертельным исходом

Самарский гарнизонный военный суд вынес приговор по уголовному делу о ДТП, в котором погибла женщина.

Как было установлено следствием и судом, военнослужащий С., не имеющий водительского удостоверения, управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения (0,580 мг/л в выдыхаемом воздухе). Превысив скорость он не справился с управлением, допустил выезд на обочину, где автомобиль столкнулся с деревьями. В результате ДТП пассажирка автомобиля скончалась на месте.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд признал наличие малолетнего ребенка, принятие мер к заглаживанию причиненного вреда, признание вины и раскаяние в содеянном, положительные характеристики и наличие государственной награды.

В итоге мужчине было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года. Также в полном объеме удовлетворен гражданский иск потерпевшей о компенсации морального вреда – с осужденного взыскано 2,49 млн рублей.

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

