Мужчина отправится в колонию-поселение за пьяное ДТП со смертельным исходом

Самарский гарнизонный военный суд вынес приговор по уголовному делу о ДТП, в котором погибла женщина.
Как было установлено следствием и судом, военнослужащий С., не имеющий водительского удостоверения, управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения (0,580 мг/л в выдыхаемом воздухе). Превысив скорость он не справился с управлением, допустил выезд на обочину, где автомобиль столкнулся с деревьями. В результате ДТП пассажирка автомобиля скончалась на месте.
В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд признал наличие малолетнего ребенка, принятие мер к заглаживанию причиненного вреда, признание вины и раскаяние в содеянном, положительные характеристики и наличие государственной награды.
В итоге мужчине было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года. Также в полном объеме удовлетворен гражданский иск потерпевшей о компенсации морального вреда – с осужденного взыскано 2,49 млн рублей.
... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...
... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???