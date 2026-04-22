Вынесен приговор о скандальном конфликте у бара "Руки вверх"

Суд Ленинского района Самары вынес приговор Парвизу Бердибекову. Его обвиняли в вооруженном нападении.

Напомним, конфликт произошел 22 июня 2025 года. Как описывали в соцсетях, примерно в 5:30 группа "ценных специалистов" накинулась на мужчину. Сначала якобы ссора случилась в заведении. Потом казалось, что конфликт исчерпан, но когда будущий потерпевший вышел на улицу, на него накинулись со спины группой. По опубликованной версии, один из этой группы выстрелил в висок потерпевшему. Оппоненты же бросились в черный Infiniti без номеров и скрылись.

По данным полиции, разыскиваемый Infiniti нашли тем же утром в Измайловском переулке. Машину поместили на штрафстоянку. Полицейские установили личности и опросили участников конфликта. Дальше расследованием занялся Следственный комитет.

В пабликах разошлась версия, будто основной обвиняемый пытается доказать, что не стрелял в мужчину, а только бил рукояткой пистолета. Хотя на опубликованных снимках было повреждение, больше похожее на травму от выстрела.

В суд дело направили по обвинению Бердибекова по статьям "Хулиганство" (ч. 2 ст. 213 УК РФ), "Покушение на убийство" (ч. 3 ст. 30, п. и ч. 2 ст. 105 УК РФ). Соответствующая информация отображена на сайте суда.

В итоге Ленинский районный суд установил, что Бердибеков нанес потерпевшему удар по голове сигнальным пистолетом.

"В ходе рассмотрения дела подтверждено, что рана на голове потерпевшего образовалась от ударного воздействия твердого тупого предмета с ограниченной контактирующей поверхностью. Проведенная медицинская экспертиза отнесла это повреждение к легкому вреду здоровья. Факт причинения Бердибековым потерпевшему огнестрельного ранения не нашел своего подтверждения", — рассказали в пресс-службе суда.

С учетом этого квалификацию преступления суд изменил. Бердибеков признан виновным по п. "в" ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью). Ему назначено ограничение свободы на 1 год 6 месяцев. Бердибеков при этом освобожден от наказания в связи с поглощением срока периодом содержания под стражей и признан отбывшим наказание. Приговор пока в силу не вступил.