Ссора в самарской коммунальной квартире закончилась убийством

Советский районный суд Самары вынес приговор мужчине, признанному виновным в убийстве, сообщает объединенная пресс-служба судов Самарской области.
Инцидент случился в одной из комнат коммуналки в Советском районе. По данным следствия, подсудимый находился в состоянии алкогольного опьянения и во время вспыхнувшей ссоры нанес потерпевшему три ножевых удара.
От полученных травм мужчина скончался на месте.
На суде подсудимый не стал отрицать свою вину в содеянном, полностью признал ее и выразил раскаяние. Учитывая это, а также его пожилой возраст и другие смягчающие обстоятельства, суд приговорил гражданина к 7 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Приговор в законную силу пока не вступил.
Последние комментарии
... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...
... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???