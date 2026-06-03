Ссора в самарской коммунальной квартире закончилась убийством

Советский районный суд Самары вынес приговор мужчине, признанному виновным в убийстве, сообщает объединенная пресс-служба судов Самарской области.

Инцидент случился в одной из комнат коммуналки в Советском районе. По данным следствия, подсудимый находился в состоянии алкогольного опьянения и во время вспыхнувшей ссоры нанес потерпевшему три ножевых удара.

От полученных травм мужчина скончался на месте.

На суде подсудимый не стал отрицать свою вину в содеянном, полностью признал ее и выразил раскаяние. Учитывая это, а также его пожилой возраст и другие смягчающие обстоятельства, суд приговорил гражданина к 7 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Приговор в законную силу пока не вступил.