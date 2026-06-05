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Суды Происшествия

Безработная тольяттинка незаконно прописала у себя 27 мигрантов

ТОЛЬЯТТИ. 5 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Жительница Самарской области осуждена за фиктивную регистрацию 27 иностранных граждан, передает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Безработная и ранее не судимая жительница Тольятти с января по ноябрь 2025 г. по месту своей регистрации, где в многоквартирном доме проживает с несовершеннолетними детьми, незаконно поставила на миграционный учет 27 иностранцев.

Собственница жилища призналась, что прописала мигрантов за вознаграждение в размере 13,5 тысяч рублей.

В отношении женщины было возбуждено, соединено в одно производство и расследовано 19 уголовных дел по признакам преступлений по статье "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в РФ".

Подсудимая в судебном заседании вину признала и раскаялась. Суд назначил женщине наказание в виде штрафа в размере 200 000 рублей. Приговор вступил в законную силу.

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