Безработная тольяттинка незаконно прописала у себя 27 мигрантов

Жительница Самарской области осуждена за фиктивную регистрацию 27 иностранных граждан, передает пресс-служба ГУ МВД по региону.
Безработная и ранее не судимая жительница Тольятти с января по ноябрь 2025 г. по месту своей регистрации, где в многоквартирном доме проживает с несовершеннолетними детьми, незаконно поставила на миграционный учет 27 иностранцев.
Собственница жилища призналась, что прописала мигрантов за вознаграждение в размере 13,5 тысяч рублей.
В отношении женщины было возбуждено, соединено в одно производство и расследовано 19 уголовных дел по признакам преступлений по статье "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в РФ".
Подсудимая в судебном заседании вину признала и раскаялась. Суд назначил женщине наказание в виде штрафа в размере 200 000 рублей. Приговор вступил в законную силу.
Последние комментарии
... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...
... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???