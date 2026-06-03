Экс-глава ТФОМС Владислав Романов снова жалуется суду на следствие

В суд Самарского района Самары 1 июня поступила жалоба экс-директора территориального фонда обязательного медицинского страхования Самарской области Владислава Романова и его адвоката. Согласно картотеке суда, он жалуется на "действия (бездействия) и решения должностных лиц, осуществляющих уголовное производство (ст.125 УПК РФ)".

Адвокат Романова Алексей Радаев отказался комментировать журналисту Волга Ньюс суть жалобы. Юрист также пояснил, что ему запретил давать комментарии сам Романов. Номер телефона Романова, которым он пользовался в России, уже долгое время отключен. Дату рассмотрения новой жалобы должны назначить в ближайшее время.

Напомним, Романов объявлен в розыск. Недавно в УФСБ по Самарской области раскрыли подробности возбужденного в отношении него и его предполагаемых подельников уголовного дела.

"В 2025 году в ходе реализации оперативно-розыскных мероприятий УФСБ России по Самарской области задокументирована противоправная деятельность бенефициаров ООО "АРК", ООО "МК ЮТА" и ООО "МК Универсал-ОРТО", а также руководителя ТФОМС Самарской области, причастных к мошенничеству. Установлено, что указанные лица вступили в сговор с представителями ГКУ СО "Самарафармация" и министерства здравоохранения Самарской области с целью хищения бюджетных средств, выделенных на закупку медицинского оборудования", — сообщает ФСБ.

По данным ведомства, с 2020 по 2025 г. было заключено 605 государственных контрактов на поставку медицинских изделий в учреждения здравоохранения Самарской области на общую сумму более 5 млрд рублей. При этом определение поставщиков осуществлялось неконкурентным способом, а стоимость поставляемого оборудования устанавливалась подозреваемыми через подконтрольные организации. Ущерб оценивается в 100 млн рублей.

В УМВД России по Самаре в отношении трех бенефициаров компаний, Владислава Романова, а также неустановленных должностных лиц возбуждено девять уголовных дел о мошенничестве. Ранее стало известно о задержании в ноябре 2025 г. совладельцев ООО "АРК" Юрия Авдеева и Татьяны Голудиной.

Недавно Владислав Романов уже пытался обжаловать возбуждение в отношении него уголовного дела, но это не удалось.