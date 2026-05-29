Экс-глава ТУ Росимущества обжалует приговор

Самарский областной суд рассматривает жалобу теперь уже бывшего главы территориального управления Росимущества в Самарской области Айвара Кинжабаева на его приговор. В мае прошло два заседания.
Напомним, по версии следствия и суда первой инстанции, в период с мая 2020-го по июль 2021 года Айвар Кинжабаев от лица территориального управления Росимущества незаконно продал в собственность сельхозорганизации земельный участок в границах береговой и водоохранной зоны, лесного фонда и памятника природы регионального значения "Надеждинская лесостепь".
"В результате незаконных действий подсудимого в процессе осуществления сельскохозяйственной деятельности была произведена распашка данного участка, что повлекло уничтожение мест произрастания объектов растительного мира, внесенных в Красную книгу РФ и Красную книгу Самарской области, приведя к исчезновению коренных ассоциаций краснокнижных видов растений. Ущерб государству составил более 18,4 млн рублей", — рассказали в прокуратуре Самарской области.
Кинжабаева приговорили к четырем с половиной годам колонии общего режима с лишением права занимать должности в государственных и муниципальных органах исполнительной власти на два года. Также удовлетворен гражданский иск прокурора о взыскании ущерба.
Напомним, речь в обвинении шла о том, что с подачи Кинжабаева племзавод "Дружба" незаконно получил участок площадью более 10 гектаров. До того Кинжабаев и сам был потерпевшим по другому уголовному делу — на него было организовано нападение с помощью наемников.
Последние комментарии
... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...
... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???