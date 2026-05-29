Экс-глава ТУ Росимущества обжалует приговор

Самарский областной суд рассматривает жалобу теперь уже бывшего главы территориального управления Росимущества в Самарской области Айвара Кинжабаева на его приговор. В мае прошло два заседания.

Напомним, по версии следствия и суда первой инстанции, в период с мая 2020-го по июль 2021 года Айвар Кинжабаев от лица территориального управления Росимущества незаконно продал в собственность сельхозорганизации земельный участок в границах береговой и водоохранной зоны, лесного фонда и памятника природы регионального значения "Надеждинская лесостепь".

"В результате незаконных действий подсудимого в процессе осуществления сельскохозяйственной деятельности была произведена распашка данного участка, что повлекло уничтожение мест произрастания объектов растительного мира, внесенных в Красную книгу РФ и Красную книгу Самарской области, приведя к исчезновению коренных ассоциаций краснокнижных видов растений. Ущерб государству составил более 18,4 млн рублей", — рассказали в прокуратуре Самарской области.

Кинжабаева приговорили к четырем с половиной годам колонии общего режима с лишением права занимать должности в государственных и муниципальных органах исполнительной власти на два года. Также удовлетворен гражданский иск прокурора о взыскании ущерба.

Напомним, речь в обвинении шла о том, что с подачи Кинжабаева племзавод "Дружба" незаконно получил участок площадью более 10 гектаров. До того Кинжабаев и сам был потерпевшим по другому уголовному делу — на него было организовано нападение с помощью наемников.